Глава администрации Чебоксар оценил праздничный наряд столицы

В сияющей короне на летучем корабле

До Нового года осталось три недели, а столица республики уже блистает в сияющем наряде. Улицы города пестрят яркими огнями, парки и скверы радуют горожан новогодней атрибутикой, появились и новые арт-объекты. Праздничное преображение столицы на днях оценил глава администрации города Денис Спирин. В поездку по вечерним Чебоксарам отправились с новым сити-менеджером и журналисты.

Кстати, это первый выезд Дениса Вадимовича в качестве главы администрации Чебоксар вместе с представителями СМИ. Напомним, в этой должности его утвердили 25 ноября. А потому внимания к новому руководителю мэрии со стороны журналистов было, пожалуй, не меньше, чем к праздничному оформлению города. К слову, желающих увидеть красоту новогодних Чебоксар набрался целый автобус: кроме самого Дениса Спирина и его помощников — начальников управлений городской мэрии, собралась многочисленная братия корреспондентов, операторов и фотографов.

ДЕНИС СПИРИН,

глава администрации города Чебоксары: «В целом, город готов к празднику. Есть небольшие недоделки и недочеты, мы их исправим в течение двух недель. Приглашаем всех на Красную площадь, конечно, никаких официальных мероприятий здесь не будет, но горожане могут просто сюда прийти и прогуляться, ощутить новогоднюю атмосферу. Мы хотим, чтобы это был семейный и домашний праздник. После того как мы осмотрели праздничное оформление, поднимается новогоднее настроение и чувствуется приближение праздника».

Парки и скверы, центральные улицы, встретили чиновников и журналистов новогодней сказкой. Площадь Республики украшает главная ель, у входа на Арбат установлены сияющие ворота, деревья украшены яркой иллюминацией. Пока фотографы делали красивые кадры, между делом не упуская возможности при каждом удобном случае запечатлеть главу администрации на фоне пышного одеяния столицы, делегация оценивала проделанную работу. Начальник управления культуры мэрии Людмила Маркова знакомила главу с концепцией праздничного оформления. В ожидании эмоций, строгой оценки и острой критики со стороны нового сити-менеджера представители СМИ держали наготове микрофоны и диктофоны. Однако Денис Спирин, пожалуй, больше присматривался, был немногословным и в отличие от своего предшественника вел себя довольно сдержанно, делал негромкие замечания, подмечая некоторые недочеты. И внимание прессы довольно быстро вновь переключилось на роскошное убранство города.

По традиции, главной площадкой предстоящего празднования станет Красная площадь. Здесь установлены новые арт-объекты: летучий корабль, четырехметровые светящиеся деревья и четыре десятка сияющих елок-красавиц на площадке, называемой «палубой». Включили и отремонтированные гирлянды на пешеходном мосту Залива. К слову, это один из самых протяженных световых мостов в стране, который освещают порядка 70 тысяч лампочек. Вернулась к Новому году на свое прежнее место и шестиметровая тухья — в прошлом году, напомним, она стала любимым местом горожан для проведения фотосессий.

Впервые примерила новогодний наряд обновленная в этом году площадка перед Дворцом культуры «Салют». Разноцветная подсветка из 300 прожекторов украсила Дубовую рощу. Новогоднее настроение поднимают и украшенные иллюминациями городские магистрали. Из новинок этого года — световое оформление колец. Словно корону из множества золотых огоньков «надела» на себя транспортная развязка около Шупашкара. Металлические ели с неоновой подсветкой появятся и на других кольцах…

Любуясь красотой новогоднего города, журналисты и не заметили, как пролетело почти два часа. И очень жалели, что автобус сделал всего две остановки. Всем хотелось подольше задержаться среди светящихся зеленых красавиц на Красной площади. И даже сосредоточенный сити-менеджер, казалось, наконец-то проникся атмосферой новогоднего волшебства. «Посмотрите, какой прекрасный у нас город!» — поделился он своими впечатлениями…

Анастасия Захарова Елена Тры

Фоторепортаж Максима Васильева