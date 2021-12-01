Банк России сможет без суда блокировать сайты мошенников

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Интернет-ресурсы, используемые злоумышленниками для кражи денег у граждан, будут блокироваться по инициативе Банка России во внесудебном порядке. Такой закон вступил в силу 1 декабря 2021 года, сообщает пресс-служба Центробанка.
Это позволит ускорить процедуру блокировки: если раньше на нее уходило несколько недель, то по новому механизму будет достаточно двух-трех дней. Банк России активно противодействует мошенническим сайтам (в том числе с нелегальными финансовыми услугами) и сайтам финансовых пирамид. В прошлом году была инициирована блокировка 7680 мошеннических сайтов, за три квартала текущего года — 4376.
Новый механизм блокировки будет распространяться, в том числе, на сайты в иностранных доменных зонах, которые используются в противоправных целях в финансовой сфере.

Опубликовано: 9 декабря 2021 г.


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