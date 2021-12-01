Председателем ЦИК Чувашии избран Геннадий Федоров

Сегодня состоялось первое заседание нового состава Центральной избирательной комиссии Чувашии. По результатам тайного голосования председателем республиканской ЦИК избран Геннадий Федоров. Напомним, до этого он занимал должность главного федерального инспектора по Чувашии.
«Убежден, что в новый состав комиссии попали самые достойные. Думаю, что наша совместная работа это подтвердит. Разные взгляды могут быть, но задача у нас у всех одна, и на ее решение мы будем работать коллегиально, открыто, гласно, с уважением мнения друг друга», — отметил новый председатель Центризбиркома.
Подробности — в следующем номере «СЧ».