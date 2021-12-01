Олег Николаев исполнил новогоднее желание четырехлетнего Ромы

Автор: Дарья СергееваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Железную дорогу —  в подарок под елку

Глава Чувашии Олег Николаев  исполнил новогоднее желание четырехлетнего чебоксарца Романа Кожевникова. Вручение заветного подарка – игрушечной управляемой железной дороги прошло в стенах библиотеки имени В. Чаплиной, куда Рома пришел вместе со своей семьей.

Семья Кожевниковых  уже второй раз подает заявку на участие в акции «Елка желаний». В этом году им улыбнулась удача: снежинку с желанием Ромы снял с елки руководитель региона.

По словам мамы Татьяны Кожевниковой,  не только для сынишки, но и для всех членов семьи это  был волнительный  и важный момент.  Ведь Рома  питает большую любовь к автомобилям, и железным дорогам. Он может часами разглядывать книги, где изображены пожарные машины и поезда .

Вручая новогодний подарок, Глава Чувашии Олег Николаев похвалил Рому за отличную мечту и рассказал присутствующим на встрече журналистам, что ощущать себя  в роли Деда Мороза очень приятно.

— Все мы родом из детства, – поведал он. — Каждый ребенок  ждет Новый год, надеясь  на чудо и, мечтает о конкретном подарке. Даря такие сюрпризы, совершенно по-другому переживаешь эти эмоции, радуешься за детей и их семьи.

Кстати, старшая  сестра Романа, десятилетняя Софья, тоже не осталась без подарка — Глава Чувашии вручил ей книгу и  набор для  бисероплетения.

Олег Николаев призвал всех жителей республики принять участие в «Елке желаний» и исполнить мечты детей. Напомним, акция уже несколько лет реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина.

 

Опубликовано: 8 декабря 2021 г.


Читайте также:

Временно исполняющим обязанности Главы Чувашии назначен Олег Николаев
Подведены итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление населенных пунктов
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев заявил о намерении повысить эффективность консультативно-совещательных органов при Гла...
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Цитата номера
Врио Главы Чувашии Олег Николаев навестил участницу войны

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.