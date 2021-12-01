Олег Николаев исполнил новогоднее желание четырехлетнего Ромы

Железную дорогу — в подарок под елку

Глава Чувашии Олег Николаев исполнил новогоднее желание четырехлетнего чебоксарца Романа Кожевникова. Вручение заветного подарка – игрушечной управляемой железной дороги прошло в стенах библиотеки имени В. Чаплиной, куда Рома пришел вместе со своей семьей.

Семья Кожевниковых уже второй раз подает заявку на участие в акции «Елка желаний». В этом году им улыбнулась удача: снежинку с желанием Ромы снял с елки руководитель региона.

По словам мамы Татьяны Кожевниковой, не только для сынишки, но и для всех членов семьи это был волнительный и важный момент. Ведь Рома питает большую любовь к автомобилям, и железным дорогам. Он может часами разглядывать книги, где изображены пожарные машины и поезда .

Вручая новогодний подарок, Глава Чувашии Олег Николаев похвалил Рому за отличную мечту и рассказал присутствующим на встрече журналистам, что ощущать себя в роли Деда Мороза очень приятно.

— Все мы родом из детства, – поведал он. — Каждый ребенок ждет Новый год, надеясь на чудо и, мечтает о конкретном подарке. Даря такие сюрпризы, совершенно по-другому переживаешь эти эмоции, радуешься за детей и их семьи.

Кстати, старшая сестра Романа, десятилетняя Софья, тоже не осталась без подарка — Глава Чувашии вручил ей книгу и набор для бисероплетения.

Олег Николаев призвал всех жителей республики принять участие в «Елке желаний» и исполнить мечты детей. Напомним, акция уже несколько лет реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина.