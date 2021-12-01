Главным федеральным инспектором по Чувашской Республике назначен Григорий Сергеев

Ранее он работал начальником контрольного департамента в аппарате полпреда ПФО. Его предшественник Геннадий Федоров освободил этот пост и теперь возглавил региональный Центризбирком.

Во вторник в Доме Правительства состоялось представление нового главного федерального инспектора по Чувашии. Как отметил Глава республики Олег Николаев , взаимодействие с Григорием Сергеевым должно строиться на взаимопонимании, прежде всего, по тем задачам, которые поставлены Президентом страны. «Президент инициирует правильные, необходимые направления, которые объединяются в национальные проекты, национальные цели. И для реализации их нужна комплексная, системная, кропотливая повседневная работа, — подчеркнул руководитель региона. — Несомненно, такая работа требует координации всех участников процесса, с тем, чтобы получить максимальный эффект. Причем эффект, выраженный в повышении эффективности каждого бюджетного рубля, поскольку деньги направляются существенные. А главное — чтобы результат от реализации нацпроектов чувствовался людьми в кратчайшие сроки».

Григорий Сергеев, главный федеральный инспектор по Чувашской Республике: «Чувашия – это моя малая родина. Это налагает на меня дополнительную ответственность перед земляками. Со своей стороны я нацелен на обеспечение эффективного взаимодействия федеральных структур с региональными и муниципальными органами власти. В приоритете – реализация в республике национальных целей и задач развития страны, вопросы исполнения Указов и поручений главы государства, защита прав и интересов жителей Чувашии».

По мнению заместителя полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Буренкова, профессионализм и ответственный подход к работе позволит Григорию Сергееву сохранить высокую планку, которую задал прежний главный федеральный инспектор по Чувашии. К тому же, задачи перед Григорием Витальевичем остаются прежние. В приоритете вопросы благосостояния людей и качество их жизни, наращивание динамики реализации нацпроектов, в первую очередь таких, как «Демография» и «Здравоохранение». При этом в фокусе надо держать и экологическую политику.

И Григорий Сергеев настроен вести эту работу на должном уровне. Уже в ближайшее время он планирует провести серию совещаний и личных встреч , которые помогут ему проанализировать социально–эконмическую и общественно-политическую ситуацию в регионе.

Справка «СЧ» Григорий Сергеев родился 7 января 1982 года в г. Чебоксары. В 2004 году окончил Волго-Вятскую академию госслужбы (г. Нижний Новгород). С октября 2004 года по август 2009 года работал в Администрации Президента Чувашской Республики на разных должностях. Затем – в аппарате полномочного представителя Президента РФ в ПФО. Награжден Благодарностью Администрации Президента Российской Федерации.

