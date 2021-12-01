28 октября станет официальным Днем памяти строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей

Соответствующий Указ подписал вчера Глава республики Олег Николаев.

В этот день правительство Чувашии, органы местного самоуправления будут организовывать мероприятия в рамках Дня памяти строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Подключиться к проведению памятных мероприятий рекомендовано и всем организациям республики.

Комментируя Указ, посвященный строителям оборонительных рубежей, Глава Чувашии подчеркнул: «Это память о тех, кто в то время трудился, ковал победу в тылу. Это память, которая усиливает нас, ныне живущих, и заряжает энергией, мощью, мужеством через изучение страниц истории чувашского народа, его беспримерного подвига в годы Священной войны 1941-1945 годов».