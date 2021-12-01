На помощь потерявшимся спешит полиция

В конце ноября сотрудники дорожно-патрульной службы, дежурившие вечером в Чебоксарском районе, заметили пешехода, передвигавшегося по проезжей части автодороги «Вятка».

На вопросы старшего инспектора Юрия Николаева и инспектора Николая Заводова пожилой мужчина отвечал неохотно, но был уверен, что находится на территории Марий Эл. При себе у пенсионера не было никаких документов. Впрочем, после непродолжительного разговора с инспекторами он все же назвал свою фамилию. Стражи дорог доставили мужчину в ближайший отдел полиции, где установили его личность. По телефону полицейские вышли и на супругу, которая в это время уже начала поиски мужа, подав заявление в полицию. Как выяснилось, накануне житель соседней республики оставил мобильный телефон дома и ушел в неизвестном направлении. Жена с радостью узнала, что с супругом все в порядке и поблагодарила инспекторов.

На следующий день в отдел полиции поступило сообщение о пожилой женщине, находившейся на проезжей части автодороги М-7 в Козловском районе. На место оперативно выехали старший инспектор Сергей Моисеев и инспектор Михаил Кучков. Они обнаружили 80-летнюю женщину, которая брела в темноте вдоль дороги в неприметной одежде.

На вопросы сотрудников полиции, куда она держит путь, где проживает и как ее зовут, пенсионерка не смогла дать ответ. Тогда полицейские решили вызвать скорую помощь и параллельно опросить местных автолюбителей. Вскоре один из водителей узнал в пожилой женщине жительницу Козловского района, страдающую потерей памяти. Вместе с прибывшими на место врачами сотрудники полиции передали потерявшуюся бабушку ее семье. По словам домочадцев, она часто уходит из дома.

КСТАТИ За десять месяцев текущего года в Чувашии было зарегистрировано 1006 обращений о пропавших без вести. Из них 866 человек были найдены меньше чем за 10 суток. Также 78 пропавших полицейские нашли в ходе розыскных мероприятий.