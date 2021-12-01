В новом детском саду дети научатся выращивать микрозелень и вести прямые эфиры в соцсетях

И садик, и кузница талантов

«В нашем детстве мы о таком могли только мечтать», — не раз можно было услышать от взрослых на вчерашнем открытии нового детского сада «Азбука детства» в микрорайоне «Радужный» в Чебоксарах. Дошкольное учреждение стало третьим корпусом расположенного рядом детского сада № 202 «Город чудес» и в нем сбылись разом, пожалуй, все ребячьи мечты.

Бассейн, кислородные коктейли, соляная пещера, большая лего-комната, гончарная мастерская с настоящими гончарными кругами и печкой для обжига изделий, краеведческий уголок и даже мини-планетарий со стендами о чувашском космонавте Андрияне Николаеве и макетом Солнечной системы… Новый детский сад наполнен самыми современными технологиями и оборудованием. Особенно впечатляет собственный медиацентр для юных блогеров — здесь мальчики и девочки учатся снимать видеоролики и вести прямые эфиры в соцсетях.

Цифра 250 млн рублей — такая сумма была выделена на строительство детского сада «Азбука детства». Он построен по нацпроекту «Демография» и стал третьим в микрорайоне «Радужный».

В студии — все по-настоящему, как на телевидении: софиты, зеленый фон хромакей для съемок, микрофоны. Есть даже своя радиорубка: в студии звукозаписи малыши записывают стихи, сказки, песни. Вот и при виде гостей, побывавших на открытии садика, — депутата Госдумы России Аллы Салаевой, министра образования и молодежной политики Чувашии Дмитрия Захарова, заместителя главы администрации Чебоксар Ольги Чепрасовой — малыши не растерялись. Детсадовцы Леночка и Макар спросили у Аллы Леонидовны, нравилось ли ей ходить в садик и какая каша была самая любимая? А пока блогеры вели трансляцию в Инстаграм, юные мультипликаторы при помощи наставников создавали мультик по мотивам строительства Сурского и Казанского рубежей. Персонажей вылепили из пластилина, а для снега использовали вату.

«Фантастика!» — оценили взрослые и детсадовскую агролабораторию. На стеллажах в ящиках зеленели ростки гороха, арбуза, кукурузы, редиса, ржи, базилика, салата. Маленькие агрономы не только сажают семена, но и изучают растения, рассматривая их в микроскоп, а свои наблюдения записывают в специальный календарь.

«Хоть мы открываем уже не первый садик (32-й по счету в Чебоксарах за последние десять лет), каждый раз команда специалистов дошкольного образования умеет удивить, — поделилась впечатлениями Алла Салаева. — Помимо того что детский сад получился чудесным, он еще наполнен замечательным содержанием. Продумано и оформление. Наши ценности, наши символы, главные достопримечательности — все на уровне глаз детей, это останется навсегда».

Справка «СЧ» Еще два детских сада готовятся к открытию в Чебоксарах — в микрорайонах «Лента» и «Альгешево». Строительство садиков в микрорайонах «Благовещенский» и «Университетский-2» продолжается.

Садик действительно стал долгожданным — в микрорайоне много молодых семей, в которых подрастают по 2-3 детей. Ходить сюда смогут 250 юных чебоксарцев, в том числе самые маленькие, в возрасте от полутора лет — для них здесь будут специальные группы. На память о радостном дне и на счастье Алла Салаева и другие почетные гости выпустили в небо по белоснежному голубю.