Планерка Главы: увеличение финансирования детских выплат и эффективности «Пушкинских карт»

На прошлой неделе парламент принял республиканский бюджет на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов. Произошло это раньше, чем год назад был принят бюджет нынешнего года, что позволяет раньше начать процессы заключения контрактов. С тем, чтобы уже с первых чисел нового года приступить к их реализации — сказал, открывая вчерашнюю правительственную планерку, Глава Чувашии Олег Николаев.

Для этого важно своевременно приступить ко всем положенным процедурам — публикации планов-графиков, объявлению торгов и так далее. «Прошу данную работу организовать и провести слаженно, чтобы в кратчайшие сроки обозначить направления нашей деятельности», — нацелил Глава.

Олег Николаев также выразил благодарность организаторам состоявшегося 26 ноября Дня вышивки. Его продолжением станет акция «Вышитая Россия» в июне 2022 года, проведение которой «благословило» федеральное Агентство по делам национальностей. Глава поручил министру культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлане Каликовой организовать необходимую работу, чтобы представить ко Дню России вышитую карту Российской Федерации. «Это большая честь и не меньшая ответственность», — подчеркнул Глава.

ПОРУЧЕНИЕ.

Без промедления вносить изменения в региональные нормативные акты по детским выплатам в соответствие с изменениями в федеральном законодательстве.

В прошлом году указом Президента страны были назначены ежемесячные денежные выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. О том, как они осуществляются в нашей республике, рассказала министр труда и социальной защиты Алена Елизарова. Выплаты предназначены для нуждающихся семей с низкими доходами на основании одного заявления.

С 1 апреля порядок выплат был скорректирован — была введена трехступенчатая система с учетом не только денежных доходов семьи, но и ее имущественного положения (наличия квартир, домов, другой недвижимости). По данным министра, с этой даты по 26 ноября подано по новым правилам более 65,6 тыс. заявлений. Решения о выплате 24 тыс. семей уже приняты. Немало было и отказов, причинами которых стали превышение среднедушевого дохода над величиной прожиточного минимума, недостоверные сведения о составе семьи, несоответствие имущественным критериям. Численность детей, которым назначена выплата в размере 50% прожиточного минимума, составила 8891. Еще 2340 детям назначены выплаты в размере 75%.

Цифра 3,5 млрд рублей предусмотрено в 2021 году в Чувашии на выплаты для детей от 3 до 7 лет

Данный показатель увеличился по сравнению с 2020 годом на 64%, отметила Алена Елизарова. Глава республики, в свою очередь, обратил внимание на необходимость в кратчайшие сроки вносить изменения в республиканское законодательство в связи с изменениями в федеральных нормативных актах. Этот процесс никак нельзя затягивать, поскольку законодательные новации касаются материального положения семей, а Президентом страны поставлена задача выстраивать цельную политику по их поддержке.

ПОРУЧЕНИЕ.

Следует успешно завершить год в сфере ремонта и строительства спортивных сооружений. Особое внимание уделить проблемным объектам.

На укрепление материально-технической базы спортивных сооружений из республиканского бюджета на 2020-2021 годы направлено более 270 млн рублей, доложил министр физической культуры и спорта Василий Петров. Данная работа велась во всех муниципалитетах, за исключением Алатырского, Красночетайского и Моргаушского районов. Алатырцы каждый год подают заявки, однако потом отказываются от выделенных субсидий по причине отсутствия подрядчиков ввиду несостоявшихся аукционов. А красночетайцы даже заявок не подавали.

Раньше основанием для предоставления субсидий была просто потребность муниципалитета в ремонте сооружений. В марте этого года в госпрограмму развития физкультуры и спорта введен порядок конкурсного отбора таких проектов. Чтобы получить деньги на укрепление базы, надо соответствовать нескольким критериям. В том числе по доле вовлеченности населения муниципалитета в систематические занятия спортом, пояснил министр. (По Чувашии такой показатель составляет более 49%). Нарекания вызывает качество уже подготовленных заявок на ремонт сооружений. Немало встречается ошибок, так как зачастую они составлены руководителями спортшкол, хотя это должны делать профильные заместители глав администраций. Нередко представляется неполный пакет документов.

Обеспеченность спортобъектами в целом по республике неплохая, отметил Глава. Но при этом неравномерная — районы тут чаще выглядят лучше, чем столица. Правда, не везде — есть, к примеру, проблемы с бассейном в Алатыре.

ПОРУЧЕНИЕ.

Эффективнее использовать «пушкинскую карту» как мощный ресурс духовного развития детей. В первую очередь прилагая усилия на местном уровне.

В продолжение темы вышивки Светлана Каликова рассказала о прошедшем Дне чувашской вышивки, давшем старт всероссийской акции «Вышитая карта России». На празднике состоялась презентация проекта «Вышитая Чувашия». В течение года карту вышивали 30 мастериц из всех районов республики, а собрали в единое целое работники фабрики «Паха тĕрĕ». Федеральное агентство по делам национальностей высоко оценило объединяющий потенциал акции «Вышитая карта Чувашии». Руководитель агентства Игорь Баринов призвал присоединиться к этому масштабному проекту все регионы страны.

СВЕТЛАНА КАЛИКОВА,

министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии: «Проект «Пушкинская карта» был запущен 1 сентября. И если на старте проекта к нему подключились 12 государственных учреждений культуры Чувашии, то сейчас их уже 19 — это в том числе муниципальные музеи, культурно-досуговые центры, частные театры. Учреждения готовы предоставлять свои услуги в сфере культуры подросткам и молодежи в возрасте от 14 до 22 лет».

Министр также рассказала об итогах XXXI Международного оперного фестиваля имени М.Д. Михайлова. На представлениях фестиваля (естественно, с соблюдением антиковидных требований) побывали порядка 3000 человек.

Затронута была также тема «Пушкинской карты», где, по словам Каликовой, «не все так радужно». Хотя в целом показатели неплохие, и польза этой акции в деле популяризации искусства и культуры очевидна. Но не везде на местах она получила должную поддержку. Если в Чебоксарах проект очень востребован, то в ряде районов с этим неважно. В частности, в Мариинско-Посадском, руководителей которого Глава попросил объясниться. Объяснение явно было неудовлетворительным, в связи с чем прозвучало требование, в том числе к другим муниципалитетам, активнее и квалифицированнее заниматься организацией акции.