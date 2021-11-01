Где сделать прививку от COVID-19 в Чебоксарах с 29 ноября по 5 декабря

С актуальными графиками мобильных пунктов вакцинации можно ознакомиться на сайтах медорганизаций. Также прививки можно сделать в поликлиниках городов и районов Чувашии (в стационарных пунктах). Чтобы узнать время и график работы, необходимо обратиться в больницу, к которой вы прикреплены. Для получения прививки, нужно прийти с документом, удостоверяющим личность и мед. полисом к месту, где находится мобильный прививочный пункт. После осмотра врача и при отсутствии противопоказаний пациенту введут вакцину.

БУ «Вторая городская больница»

Поликлиника № 1 по адресу: ул. Гагарина, д.53, кабинет 324.

С 29 ноября по 2 декабря с 9.00 до 19.00; 3 декабря с 09:00 до 16:00; 4 декабря с 08:00 до 13:00. Тел.: (8352) 23-47-48, 23-47-72.

Поликлиника № 2 по адресу: ул. 50 лет Октября, д. 21, кабинет 51.

С 29 ноября по 3 декабря с 9.00 до 19.00; 3 декабря с 09:00 до 16:00; 4 декабря с 08:00 до 13:00. Тел.: (8352) 23-42-13.

Первая Чебоксарская городская больница имени П.Н. Осипова

Каб. 105: понедельник — пятница 8.00 — 18.30; суббота 8.00 — 14.00.

пгт. Сосновка, пер. Школьный, 2: понедельник — суббота 8.00 — 12.00.

ГКБ №1

Поликлиника №1 (пр-т Тракторостроителей 46), кабинеты: №103, 104, 204. Время работы: с 8.00 до 19.00 ч., в том числе и в выходные дни (в субботу и воскресенье). Телефон: (8352) 26-03-03.

Офис отделения общей врачебной практики (семейной медицины) №2 (ул. Болгарстроя, д. 11), кабинет № 18. Время работы: с 8.00 до 19.00 ч. В субботу — с 8.00 до 14.00. Телефон: (8352) 23-40-40.

Офис отделения общей врачебной практики (семейной медицины) №1 (ул. Новгородская, д. 40). Время работы: с 12.00 до 14.00 ч. Телефон: (8352) 70-02-42.

ЦГБ

30 ноября 2021, вторник, Колхозный рынок, ул. Юрия Гагарина, 1. Время: с 11:00-13:00;

1 декабря 2021, среда, Колхозный рынок, ул. Юрия Гагарина, 1. Время: с 11:00-13:00;

2 декабря 2021, четверг, Колхозный рынок, ул. Юрия Гагарина, 1. Время: с 11:00-13:00.

Поликлиника №1 по адресу: пр. Ленина, 47, каб. №106: Пн-птн. с 8:00 до 20:00; Суббота с 8:00 до 13:00. Воскресенье: с 8:00 до 13:00. Тел.8(8352)23-45-63.

Поликлиника №2 по адресу: пр. Ленина, 12 каб.№103, 105: Пн-птн: с 8:00 до 20:00; Суббота с 8:00 до 13:00. Тел.8(8352)26-00-33 и 8(8352)23-46-69.

Поликлиника по адресу: пер. Ягодный, 2, каб. №401: Пн-птн: с 8:00 до 20:00. Суббота: с 8:00 до 13:00. Тел.8(8352)35-03-55.

БСМП

г. Чебоксары, ул. Университетская, д.24. Время: с 8:00 до 20:00.

г. Чебоксары, ул. Университетская, д.27. Время: с 8:00 до 14:00.

г. Чебоксары, ул. Лебедева, д.68. Время: с 9:00 до 12:00 и с 16:00 до 19:00.