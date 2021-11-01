Школьница из Чебоксар получит паспорт в Кремле

Восьмиклассница школы № 65 Эмилия Галиаскарова свой первый в жизни паспорт гражданина России получит в торжественной обстановке в Москве. Ученица прошла конкурсный отбор всероссийской акции «Мы — граждане России!» и стала единственной представительницей Чувашии, кого пригласили на церемонию.

Всего такую возможность получили 24 школьника из разных уголков России. Это активисты, отличники, юные исследователи, спортсмены и просто талантливые ребята. Свой главный документ они получат из рук известных государственных и общественных деятелей страны, а торжество пройдет в преддверии 12 декабря, Дня Конституции России.

Как сообщили в управлении образования Чебоксар, Эмилия со 2-го класса учится по всем предметам на пятерки. У нее множество увлечений, она активная и любознательная. Ежегодно Эмилия участвует в школьных научно-практических конференциях. Особенно высоких результатов она добилась в изучении русского языка и литературы, истории, обществознания. В ее копилке достижений — дипломы и грамоты всероссийских и республиканских конкурсов и олимпиад.