В ноябре в Чувашии утонули два рыбака

В Вурнарском районе, возле деревни Кюльхири, в пруду во время рыбалки утонул мужчина 1958 года рождения. Такая тревожная информация поступила утром во вторник на пульт оперативного дежурного, сообщают в республиканской поисково-спасательной службе. Сразу же на место происшествия выехала команда спасателей. С помощью водолазного снаряжения и оборудования они провели поиск утонувшего, нашли тело, подняли его со дна водоема и передали родственникам. Кстати, с начала ноября это уже второй подобный случай. Недавно в Ибресинском районе погиб рыбак из поселка Буинск. Он провалился под лед на местном водохранилище. В ГКЧС Чувашии напоминают, что лед еще не окреп и любителям рыбной ловли нет никакой необходимости рисковать своими жизнями в период ледостава.