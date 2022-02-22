22.02.2022 в органах ЗАГС республики ожидается наплыв женихов и невест

Во Дворце бракосочетаний в Чебоксарах на этот день, например, уже сейчас заняты все записи, хоть дата приходится на вторник. В «зеркальный» день там намерены обручиться 38 пар влюбленных, сообщили в Госслужбе Чувашии по делам юстиции. В столичных отделах ЗАГС заявлений на сегодняшний день пока немного: в администрации Калининского — 5, Ленинского — 3, а вот женихи и невесты в Московском районе, видимо, пока в раздумьях — заявлений на 22 февраля там пока нет. Так же как в районных и городских органах ЗАГС — случаи «бронирования» этой даты там единичные. Но все еще может измениться. Как напомнили в Госслужбе Чувашии по делам юстиции, заключить брак можно в любом уголке страны (независимо от прописки), главное — подать заявление не позже одного месяца до дня свадьбы. На следующий год, кстати, в Чувашии уже подали документы около 200 пар будущих молодоженов. На торжественной церемонии, добавим, сейчас могут находиться не более 8 человек с учетом работников ЗАГСа.