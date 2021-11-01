Преступления корысти ради

Помимо интернет-мошенничества, когда доверчивые граждане и даже целые организации попадают в ловушки, расставленные во Всемирной сети виртуальными Остапами Бендерами, сегодня можно попасться на уловку и вполне себе реального человека, так сказать, живущего рядом. «СЧ» уже немало рассказывала об этом, и вот несколько очередных историй.

Пенсионеры «купились» на бонусы

В Алатыре местная предпринимательница осуждена за многочисленные факты мошенничества в отношении жителей города и района.

Судом установлено, что с июля 2019 по апрель 2020 года 30-летняя бизнес-леди имела существенную финансовую задолженность перед налоговыми органами и кредитными организациями. Но продолжала широко рекламировать свою деятельность по изготовлению и установке пластиковых окон и дверей, обещая различные бонусы и скидки для пенсионеров. И таким образом привлекала новых клиентов в свой офис, где принимала заказы и деньги от населения, понимая, что свои обязательства так и не выполнит. Полученные от клиентов денежные средства злоумышленница тратила на собственные нужды. Жертвой ее обмана стали 23 человека, среди которых большая часть — пенсионеры. Общий ущерб от ее действий превысил 400 тысяч рублей.

Вину в совершенном преступлении осужденная не признала, однако в период расследования и судебного рассмотрения уголовного дела приняла меры к погашению причиненного потерпевшим ущерба. С учетом смягчающих обстоятельств суд назначил ей наказание в виде обязательных работ на срок 420 часов. Приговор в законную силу пока не вступил.

Деньги предприятий — на личный счет

Пенсионеров ввести в заблуждение легче, чем руководство предприятий, поднаторевших в предпринимательской деятельности. Однако и здесь находятся «профи», способные обвести вокруг пальца свое начальство. К примеру, в Новочебоксарске вынесен приговор бывшему бухгалтеру организации, обвиняемой в крупном мошенничестве. 46-летняя горожанка с августа 2014 по декабрь 2019 года исполняла обязанности главного бухгалтера одновременно в трех аффилированных друг другу организациях, специализирующихся на производстве промышленного оборудования.

Будучи ответственной за финансово-хозяйственную деятельность этих организаций, главбух, составляя фиктивные бухгалтерские документы и вводя руководство в заблуждение о якобы целевом расходовании средств, незаконно перечисляла деньги предприятий на свой расчетный счет, открытый ею как индивидуальным предпринимателем. В общей сложности она похитила более миллиона рублей. В ходе следствия женщина полностью возместила причиненный организациям имущественный ущерб. При вынесении приговора это обстоятельство судом учитывается. В итоге условный срок — 3 с половиной года.

Как ни парадоксально, но если верить следствию, пробуют себя в нечистоплотных делах и представители власти из числа правоохранителей, о чем свидетельствуют обвинительные приговоры. И вот новое уголовное дело.

В Чебоксарах 34-летняя сотрудница полиции подозревается в покушении на особо крупное мошенничество. По версии следствия, в октябре этого года она пыталась похитить у своего знакомого 3,3 млн рублей, сочинив для него увлекательную сказку. Говорила, что может оказать содействие в покупке за эти деньги четырех двухкомнатных квартир в жилых домах Чебоксар. Однако не смогла довести свои преступные действия до конца, поскольку они были пресечены сотрудниками Управления ФСБ России по Чувашии и следователями регионального СУ СКР.

Расследование уголовного дела продолжается.