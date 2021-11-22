График работы пунктов вакцинации с 22 по 28 ноября

Чебоксары

мобильные пункты вакцинации

23 ноября 2021 вторник, Колхозный рынок ул. Юрия Гагарина, 1 с 11:00-14:00

24 ноября 2021 среда, Колхозный рынок ул. Юрия Гагарина, 1 с 11:00-14:00

25 ноября 2021 четверг, Колхозный рынок ул. Юрия Гагарина, 1 с 11:00-14:00

Стационарные пункты вакцинации

— Поликлиника №1 пр. Ленина, 47 каб.№106

Пн.-пятн. с 8:00 до 20:00

Суббота с 8:00 до 14:00

Воскресенье с 8:00 до 13:00

тел.8(8352)23-45-63

— Поликлиника №2 пр. Ленина, 12 каб.№103,105

Пн.-пятн. с 8:00 до 20:00

Суббота с 8:00 до 14:00

Воскресенье выходной день

тел.8(8352)26-00-33 и 8(8352)23-46-69

— Поликлиника пер. Ягодный, 2 каб.№401

Пн.-пятн. с 8:00 до 20:00

Суббота с 8:00 до 14:00

Воскресенье выходной день

Тел.8(8352)35-03-55

Городской клинический центр:

прививочный кабинет поликлиники по адресу ул Социалистическая д.1 «а» ежедневно с 7 утра до 20 часов

мобильный пункте вакцинации в ДК Салют, ул.Энтузиастов д.36/9 , в будние дни с 14 до 19 часов.

Больница скорой медицинской помощи:

— г. Чебоксары, Университетская д.24 с 8:00 до 20:00

— г. Чебоксары, Университетская д.27 с 8:00 до 14:00

— г. Чебоксары, Лебедева д.68 с 9:00 до 12:00 и с 16:00 до 19:00

— с. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, д.7 с 9:00 до 15:00

Все желающие могут записаться на вакцинацию посетив поликлинику, провести запись в личном кабинете на портале Госуслуг или по номерам телефонов:

+7(8352) 26-00-28 — колл-центр.

+7(8352) 59-98-66 — регистратура.

+7(8352) 23-54-28 — администратор по записи на вакцинацию.

+7(8353) 02-23-69 — Красноармейская ЦРБ.

Просим обратиться в Центр Здоровья:

— В будние дни с 08:00 до 17:00.

— В выходные дни с 8:00 до 12:00.

Городская клиническая больница №1:

— Поликлиника №1 (пр-т Тракторостроителей 46), кабинеты: №104, 204. Время работы: с 8.00 до 19.00 ч., В субботу — с 8.00 до 15.00 ч., в воскресенье — с 8.00 до 13.00 ч. Телефон: (8352) 26-03-03.

— Офис отделения общей врачебной практики (семейной медицины) №2 (ул. Болгарстроя, д. 11), кабинет № 18. Время работы: с 8.00 до 19.00 ч. В субботу — с 8.00 до 14.00. Телефон: (8352) 23-40-40.

— Офис отделения общей врачебной практики (семейной медицины) №1 (ул. Новгородская, д. 40). Время работы: с 12.00 до 14.00 ч. Телефон: (8352) 70-02-42.

Первая Чебоксарская городская больница имени П.Н. Осипова:

Чебоксары, ул. К.Иванова, 14, каб.105, понедельник — пятница 8.00 — 18.30, суббота 8.00-14.00;

Сосновка, переулок Школьный 2, поликлиника 3, понедельник-суббота 8.00 — 12.00.

Вторая городская больница:

График работы стационарных пунктов вакцинации:

Поликлиника № 1 по адресу ул. Гагарина, д.53, кабинет 324.

22 ноября (понедельник) с 09:00 до 19:00 ч.

23 ноября (вторник) с 09:00 до 16:00 ч.

24 ноября (среда) с 09:00 до 19:00 ч.

25 ноября (четверг) с 09:00 до 19:00 ч.

26 ноября (пятница) с 09:00 до 16:00 ч.

27 ноября (суббота) с 08:00 до 13:00 ч.

28 ноября (воскресенье) выходной

Тел.: (8352) 23-47-48, 23-47-72.

Поликлиника № 2 по адресу ул. 50 лет Октября, д. 21, кабинет 51.

22 ноября (понедельник) с 09:00 до 11:00 ч.

23 ноября (вторник) с 09:00 до 15:00 ч.

24 ноября (среда) с 13:00 до 15:00 ч.

25 ноября (четверг) с 09:00 до 15:00 ч.

26 ноября (пятница) с 09:00 до 15:00 ч.

27 ноября (суббота) с 08:00 до 13:00 ч.

28 ноября (воскресенье) выходной

Тел.: (8352) 23-42-13.

Новочебоксарск

Каждый день в поликлинике №1 (каб. №226,227) и №2 (каб. №10,29,30) работают прививочные кабинеты:

✔️Поликлиника№2 (каб.№10,29,30)

пн 8:00-19:00

вт 8:00-19:00

ср 8:00-19:00

чт 8:00-19:00

пт 8:00-19:00

сб 8:00-13:00

вс 8:00-13:00

✔️Поликлиника №1 (каб.226,227)

пн 8:00-19:00

вт 8:00-19:00

ср 8:00-19:00

чт 8:00-19:00

пт 8:00-19:00

сб 8:00-13:00

вс 8:00-13:00

Телефон: (8352) 76-80-00, 78-64-04, 73-82-02

Канаш

График работы стационарного пункта вакцинации:

Поликлиника прививочный кабинет №115 по адресу г.Канаш, ул.Павлова, д.10 — ежедневно по будням с 08:00-20:00 час., в субботу и воскресенье с 08:00-14:00.

Мобильные бригады производят вакцинацию в офисах врачей общей практики с 11:00-14:00 час., ежедневно с понедельника по пятницу, по адресам:

г.Канаш, ул.Карла Маркса, д.10

г.Канаш, ул.Репина, д.12

г.Канаш, ул.Трудовая, д1

г.Канаш, ул.Машиностроителей, д.33

г.Канаш, ул.Куйбышева, д.20

г.Канаш, ул.Янтиковское шоссе, д.1

Вурнары

22.11.2021. Деревня Рунги — 09.00-11.00 (фельдшерско-акушерский пункт);

23.11.2021. Деревня Шинеры — 09.00-12.00 (фельдшерско-акушерский пункт);

24.11.2021. Деревня Ишлей — 09.00- 11.00 (фельдшерско-акушерский пункт);

25.11.2021. Деревня Чириш-Шинеры — 09.00-12.00 (фельдшерско-акушерский пункт);

26.11.2021. Деревня Шоркасы — 09.00-11.00

27.11.2021. Село Янгорчино — 09.00 -12.00 (отделение врача общей практики);

28.11.2021. Деревня Напольное Тугаево — 09.00-12.00 (фельдшерско-акушерский пункт).

За дополнительной информацией обращаться по телефону: 8(835-37)2-52-82.

Ядринский район

Мобильные пункты вакцинации:

22 ноября — г.Ядрин (по участкам), ОВОП Ядрино,

23 ноября — Советский ОВОП, ЯМОЗский ОВОП,

24 ноября — Ювановский ОВОП, г. Ядрин (по участкам),

25 ноября — Б.Чурашевский ОВОП, г. Ядрин (по участкам),

26 ноября — г.Ядрин (по участкам), Чебаковский ФАП.

График работы: с 09:00 — 15:00.

График работы стационарного пункта вакцинации в поликлинике с 08:00 до 16:00. В сб. и вск-с 08:00 до 13:00

Моргаушский район

23.11.21

Б.Татаркасы 10.00-12.00

М.Татаркасы 11.00-12.00

С.Шокино 10.00-13.00

Анаткасы 10.00-12.00

Кюрегасы 10.00-13.00

Охтикасы 12.00-13.00

Адабай 10.30-11.30

Басурманы 11.30-12.30

Оринино 12.30-13.30

Ирхкасы 10.00-11.30

Оточево 11.30-13.00

Н.Мадики 10.00-11.00

24.11.21

Шупоси 13.00-13.30

Одаркино 11.00-13.00

Изедеркино 12.00-13.00

Соляной 11.00-12.00

25.11.21

В.Олгаши 11.00-13.00

Мемекасы 10.00-13.00

Моргауши 13.00-16.00

Шептаки 11.00-12.00

Хорной 10.00-11.00

Рогож 12.00-13.00

В.Томлай 10.00-11.30

Вускасы 10.00-12.00

Елачкасы 10.00-11.30

Ермаково 11.00-12.00

Идагачкасы 10.00-12.00

Иштереки 10.00-12.00

Милюдакасы 10.00-12.00

Н.Томлай 11.00-12.00

Нижний Томлай 10.00-11.00

Сыбайкасы 11.30-13.00

Ихонькино 10.00-12.00

Лебедкино 12.00-13.00

26.11.21

Н.Шокино 11.00-13.00

С.Мадики 11.00-12.00

27.11.21

Хыркасы 10.00-11.00

Чебелькасы 11.00-12.00

Чураккасы 11.00-12.00

28.11.21

Ярабайкасы 10.00-11.00

Б.Сундырь понедельник-пятница 09.00-12.00

Яльчикский район

График работы стационарного пункта вакцинации:

Яльчикская ЦРБ, Поликлиника прививочный кабинет №22, по адресу ул. Восточная, д.1и,

ежедневно по будням с 08:00-20:00 час.,

в субботу, воскресенье с 08:00-13:00.

Мобильные бригады проводят вакцинацию на базе врачебных амбулаторий и ФАП по графику с 09:00-14:00 час.:

22.11.2021 Новое Андиберево, ФАП

23.11.2021 Новое Тойдеряково, ФАП,

24.11.2021 Полевые Буртасы, ФАП, Аранчеево, ФАП, Ст.Янашево, ФАП

25.11.2021 Кушелга, ФАП

26.11.2021 Байдеряково, ВА, Байглычево, ФАП, Избахтино, ФАП

Чебоксарский район

График выездов мобильных бригад Чебоксарской районной больницы для проведения вакцинации от COVID-19:

22.11.2021г. — Шоркинский ФАП, д. Тохмеево

23.11.2021г. — Чемуршинский ФАП, д. Пихтулино

24.11.2021г. — Б.Чигирьский ФАП, д. Сарадакасы

25.11.2021г. — Вурманкасинский ФАП

26.11.2021г. — Хыркасинский ФАП, д. Тренькасы

Вакцинация проводится с 8.30 до 16.00.

Алатырский район

г. Алатырь

ФГУП «5 Арсенал» (сотрудники, 1 компонент, по предварительной записи) – 22.11 в 9.00.

ОВОП №3 (Стрелка) – передвижной мобильный ФАп (около магазина «Магнит») – с 22.11 по 26.11 с 9.00 до 11.00.

ОВОП № 1 (Бугор) – с 22.11 по 26.11 с 11.00 до 14.00.

ОВОП №2 (Ямская) – 23.11, 25.11 с 9.00 до 12.00.

Здание администрации г. Алатыря – 22.11, 24.11, 26.11 с 9.00 до 12.00.

ОАО «АМЗ» (сотрудники) – 26.11 в 9.00.

Сельские поселения:

22.11

9.00 – с. Алтышево

10.00 –п. Алтышево

23.11

9.00 – п. Киря

24.11

9.00 – с. Иваньково-Ленино

11.00 – п. Восход

25.11

9.00 – с.Новые Айбеси

10.00 – с. Сойгино

26.11

9.00 – с. Стемасы

11.00 – с. Явлеи

27.11

9.00 – с. Кувакино

10.00 – с. Междуречье

11.00 – с. Березовый Майдан

Ибресинский район

22 ноября – д.Сирикли, ул. Ленина с 8.30 до 12.00

23 ноября – п.Ибреси, ул.Маресьева, около магазина «Пятерочка», с 8.30 до 12.00

24 ноября – с.Хормалы, ул. Молодёжная, с 8.30 до 12.00

25 ноября – д.Андреевка, ул.Молодёжная, с 8.30 до 12.00

26 ноября – п.Ибреси, ул.Маресьева, около магазина «Пятерочка», с 8.30 до 12.00

Шумерлинский район

— 22.11.2021 г. — с 09:00 до 13:00 Шумерлинский район, д. Кабаново

— 23.11.2021 г.– с 09:00 до 13:00 Шумерлинский район, п.Л.Туваны

— 24.11.2021 г. — с 09:00 до 13:00 Шумерлинский район, с.Бреняши

— 25.11.2021 г. — с 09:00 до 13:00 Шумерлинский район, Кумашка

— 26.11.2021 г. — с 09:00 до 13:00 Шумерлинский район, Чув.Алгаши

— 27.11.2021 г. — с 08:00 до 13:00 — г.Шумерля, поликлиника

— 28.11.2021 г. — с 09:00 до 14:00 — г.Шумерля, Центральная площадь.

Батыревский район

22.11.2021 дер. Татарские Сугуты 8.00-12.00

23.11.2021 с. Тойси 8.00-12.00 д. Новое Бахтиарово 11.00-13.00

24.11.2021 д. Старое Ахпердино 8.00-12.00

25.11.2021 д. Старые Тойси 8.00-10.00 д. Татарские Тимяши 10.00-12.00

26.11.2021 д. Малое Батырево 8.00-12.00 с. Туруново 13.00-16.00

27.11.2021 д. Новое Котяково 8.00-12.00

Шемуршинский район

22.11.2021 д. д. Старые чукалы 9:00 — 11:00 д. Русские Чукалы 12:00 — 14:00

23.11.2021 д. Нижнее Буяново 9:00 — 11:00 д. Верхнее Буяново 12:00 — 14:00

24.11.2021 д. Байдеряково 9:00 — 11:00 25.11.2021 д. Трехбалтаево 9:00 — 11:00

26.11.2021 п. Канаш 9:00 — 11:00

График работы стационарного пункта вакцинации: Шемуршинская РБ, поликлиника прививочный кабинет № 56, по адресу: Шемурша, ул. Ленина, д. 20. Ежедневно по будням с 08:00- 20:00 час, в субботу и воскресенье с 08:-13:00.