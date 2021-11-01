Пушкин как деталь орнамента

Про локальный театральный дизайн

Человек эволюционно прекрасно видит различия. Что-то необычное в обычном. Мамонта посреди белого поля. Но вот если дать ему стадо мамонтов, он увидит самого рыжего или самого здоровенного. Наш глаз заточен на отбор.

Если написать в репертуаре театра пять раз один и тот же спектакль — наш глаз пропустит либо все пять, либо увидит первый, а потом, скучая, пропустит остальные четыре. Видел уже, неинтересно.

Вот, наверное, из таких повторов при постоянном поиске глазом необычного и получается графический мусор. Информация при повторении (особенно многократном) становится ненужной, попросту мусором. А мусор только мешает увидеть ценное, а иногда и главное.

Ну да, «Щелкунчик» в оперном в декабре — что горячие пирожки, показывают его много раз. Но есть ли смысл писать все это в репертуаре? С одной стороны, хочется сохранить календарную последовательность дат. Ставят два дня подряд — два раза и пишем. С другой стороны — это мешает восприятию и плодит мусор.

Посмотрите на «Сказку о потерянном снеге» у русдрама — ощущение, что компьютер дал сбой и выдал на принтер строку семь(!) раз подряд. Бам-бам-бам… Также сбоит слово «ПРЕМЬЕРА», ломающее левое выравнивание и прячущее слова, которые идут за ним, забирая все внимание на себя (цветное и ПРОПИСНОЕ).

И как хочется воскликнуть — оперный, оставь в покое Пушкина! Зачем его портрет повторять в каждой строке? Чтобы что? Показать нам всепроникающее действие Пушкинской карты? Напишите внизу: на все спектакли действует ПК. Все. Не делайте орнамент из Пушкиных! Ни из кого-либо вообще.

P.S. Оперный у нас страдает раздвоением личности — у него целых два репертуара. Один типа традиционно-скучный, второй — маркетинговый, типа для продажи, новогодний. С разными логотипами, шрифтами, даже приемами в дизайне. И тут, что интересно, дизайнер подумал и объединил Щелкунчиков и всех остальных по группам. Стало понятнее. Красивее не стало, только пестрее. Пушкины посинели.