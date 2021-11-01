Я не я и лошадь не моя?

В соответствии со ст. 57 Конституции и ст. 23 Налогового кодекса Российской Федерации каждый обязан уплачивать законно установленные налоги и сборы. Но нередки случаи, когда граждане не желают обременять себя такой обязанностью — в ход идут всевозможные ухищрения. Налоговые органы выводят подобные действия на чистую воду, и тогда горе­налогоплательщику придется раскошелиться вдвойне: налоги никто не простит, плюс к этому еще и к административной ответственности в виде крупного штрафа привлекут — как в случае с нижегородским предпринимателем, которому налоговые «шалости» обошлись в кругленькую сумму. Его пример — другим наука.

Хотя из когорты предпринимателей житель Нижнего Новгорода себя исключил еще в конце 2015 года. Именно это обстоятельство, кажется, стало основанием для того, чтобы возомнить, что теперь налоги можно и не платить. И продолжать при этом заниматься… предпринимательством. Впрочем, давайте по порядку.

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Новочебоксарску заинтересовалась неким нижегородцем А. В ноябре 2018 года было принято решение о проведении выездной налоговой проверки на предмет правильности исчисления и своевременности уплаты налогов в 2015-2017 годах. Подозрения налоговиков оправдались. Было установлено, что в проверяемый период им реализованы объекты недвижимости на десятки миллионов рублей. Налоговая справедливо посчитала, что деятельность по систематическому приобретению квартир и комнат, перевод их в нежилые помещения и последующая реализация обусловлена получением прибыли. Следовательно, доходы, полученные А. от реализации указанного недвижимого имущества, используемого в предпринимательской деятельности, подлежали налогообложению в соответствии с общим режимом налогообложения.

1. Неуплата или неполная уплата сумм налога в результате занижения налоговой базы… влечет взыскание штрафа в размере 20 процентов от неуплаченной суммы налога. 2. Деяния, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, совершенные умышленно, влекут взыскание штрафа в размере 40 процентов от неуплаченной суммы налога.

По результатам контрольных мероприятий налоговики установили и нарушения, выразившиеся в неисчислении и неуплате налога на добавленную стоимость в отношении дохода, полученного от предпринимательской деятельности по реализации недвижимого имущества в общей сумме почти 10,8 млн рублей.

Также налоговая инспекция выявила занижение налоговой базы по налогу на доходы физических лиц за 2015 и 2017 годы, в результате чего А. не был уплачен НДФЛ за 2015 год в сумме около 643 тыс. рублей, а за 2017 год «сэкономленная» им на этом же налоге сумма превысила 2,2 млн рублей.

Как и следовало ожидать, инспекция приняла решение о привлечении нижегородца к ответственности за налоговые правонарушения в виде штрафа в размере более чем 1,2 млн рублей. Штраф, безусловно, налоги не отменяет: ему доначислили налоги в размере более 13,9 млн рублей и пени за несвоевременную уплату налогов в размере около 2,8 млн рублей.

Налогоплательщик не захотел мириться с потерей восьмизначной суммы — обратился в Автозаводский районный суд г. Нижний Новгород с административным исковым заявлением о признании незаконным решения налоговиков Чувашии. Истец выразил несогласие с их выводом о том, что он в проверенный ими период занимался предпринимательством. Да, с 2001 по 2015 год являлся предпринимателем — работал в сфере розничной продажи, за этот период накопил определенную сумму, которую он как физическое лицо решил сохранить, направив на приобретение недвижимости.

Дальнейшая продажа этих активов, по его мнению, не может расцениваться предпринимательской деятельностью, поскольку направлена на сохранение личных средств. Предпринимательской деятельностью А. признает период до 2015 года, когда он занимался розничной торговлей, а затем он с предпринимательством завязал, поэтому, мол, плательщиком налога на добавленную стоимость являться не может.

Но суд посчитал иначе. Решением Автозаводского районного суда г. Нижний Новгород от 24 января 2021 года в удовлетворении административного искового заявления к ИФНС России по г. Новочебоксарску было отказано. Суд отметил, что в силу ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. А ст. 23 этого же кодекса подтверждает, что гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица с нарушением требований закона, не вправе ссылаться в отношении заключенных им при этом сделок на то, что он не является предпринимателем.

То есть русское фольклорное оправдание «я не я и лошадь не моя» здесь точно не прокатит. Налоговики в действиях А. увидели признаки предпринимательской деятельности: по их мнению, он как раз систематически и на свой риск осуществлял организованные действия по использованию имущества, направленные на извлечение прибыли, — на этом настаивали и в суде.

В материалах дела имеется перечень объектов недвижимости, реализованной А. с 2015 по 2017 год. Причем деятельность, связанная с переводом жилой недвижимости в нежилую и с последующей ее реализацией, очень быстро набрала обороты. И вся она — лишь сохранение средств, а не извлечение прибыли?

Неудивительно, что Фемида приняла сторону налоговиков. Причем доводы А. не убедили не только суд первой инстанции, не поверила им и судебная коллегия по административным делам Нижегородского областного суда, куда административный истец обратился с апелляционной жалобой, — решение Автозаводского районного суда г. Нижний Новгород она оставила в силе, и принятая в пользу налогового органа сумма составила 17,9 млн рублей.