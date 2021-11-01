Совет для молодежи

В налоговых органах трудится много молодежи, причем разносторонне развитой, талантливой, умеющей не только хорошо работать, но еще и заинтересованной в своем профессиональном, физическом, культурном развитии.

Поэтому в 2019 году в Управлении Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике был создан Молодежный совет. В его обязанности входит широкий круг задач. В их числе создание условий для профессионального становления и развития молодых специалистов, участите в работе по гражданскому, патриотическому, духовно-нравственному воспитанию молодых специалистов. Не менее важными являются поддержка и развитие интеллектуального, творческого и физического потенциала молодых сотрудников, организация и проведение культурно–досуговых и спортивных мероприятий.

В этом году молодые специалисты налоговых органов по Чувашской Республике приняли участие в большом количестве мероприятий. В их числе 1-й Всероссийский фестиваль патриотического рэпа, направленный на укрепление духовно-нравственных ценностей и совершенствование патриотического воспитания молодежи, беговой проект «Будь здоров 2!» в честь празднования 60-летия первого полета человека в космос.

Кроме того, работники Управления совместно с детьми осуществили выезд на малую родину космонавта № 3 CCCР А.Г. Николаева в с. Шоршелы. В здании мемориального комплекса на фоне экспонатов они совместно с детьми прочитали стих, посвященный 60-летию первого полета человека в космос. При активном участии Молодежного совета осуществлен проект «Налоги детям», направленный на формирование налоговой культуры подрастающего поколения. Также молодежь Управления приняла участие в памятных мероприятиях, посвященных 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.

С 6 по 9 октября 2021 года в Республике Крым проходил слет Молодежных советов ФНС России. В нем приняли участие представители молодежных советов со всей России, в том числе и от Чувашии.

В июле — октябре т.г. среди налоговых органов республики был проведен конкурс на лучший видеоклип песни, посвященной молодым специалистам налоговой службы.

Победителем конкурса стало Управление, «серебро» досталось ИФНС России по г. Новочебоксарску, третье место у Межрайонной ИФНС России №?7 по Чувашской Республике.

Победителей конкурса будут чествовать на торжественном собрании налоговых органов Чувашии, посвященном профессиональному празднику. Здесь же прозвучит в исполнении налоговиков и песня-победитель конкурса.