Чувашское чудо и Роза для Маленького принца

Закатное октябрьское солнце бьет сквозь стекла кабинки колеса обозрения и осколками рассыпается на глади Чебоксарского залива. Поднимаемся выше — и вот уже нас приветствует, раскинув руки, скульп-тура «Мать-Чувашия», блестят купола мужского монастыря, затейливые башенки зданий Старого города и высотки новых Шупашкар. Так по-чувашски звучит слово «Чебоксары», столица республики.

«Новые сувары»

А на верхней точке колеса видно, как солнце отражается в великой реке Волге, которая исторически собирает народы, а географически разделяет Россию надвое. Где-то на востоке — Урал, Сибирь и наш Алтай. Откуда, собственно, и пришли когда-то сюда предки чувашей — сувары, основав государство Великая Булгария.

«Мы не чуваши, мы — сувары. Новые сувары», — не раз слышал за четыре дня пребывания в Чувашии от разных людей.

Новые сувары проводят изы-скания, изучают язык, историю, восстанавливают старые здания, хранят дух, традиции и культуру. И надо сказать, неплохо получается. Город Чебоксары традиционно один из самых благоустроенных в России. Все в порядке и с силой духа: недавно потомок древних сувар — школьная уборщица скрутила грабителя в магазине.

Стул Остапа

Вместе с энтузиастами из турагентства «Городские легенды» гуляем по Старому городу. В наушниках — музыка, стихи и рассказы об истории Чебоксар. Вот местный Арбат — бульвар Купца Ефремова. Этот богатейший предприниматель вошел в историю не только размахом своего бизнеса, но и династией и вкладом в развитие Чебоксар. Но все трагически закончилось в 1917 году — его дети, бросив все, бежали от большевиков в Казань, и там младший сын умер от голода.

На бульваре множество любопытных локаций, точек притяжения. Стул у памятника Остапу Бендеру отполирован до блеска: мало кто избежал соблазна посидеть и сфотографироваться. Читаю табличку, там цитата из Ильфа и Петрова: «Киса! Давайте бросим погоню за бриллиантами и увеличим население Чебоксар». Это когда они спешно уплыли по Волге из Нью-Васюков, утро застало концессионеров у Чебоксар…

В столице Чувашии есть что посмотреть Таково мнение экспертов и журналистов, которые посетили нашу республику в ходе подведения итогов межрегионального этапа Всероссийского конкурса «СМИротворец-Волга».

Напомним, победителей окружного этапа конкурса «СМИротворец-2021» Чувашия встречала с 6 по 8 октября. Журналисты, лучше всех освещающие межнациональную тематику в Приволжском федеральном округе, не только получили заслуженные награды, но и познакомились с достопримечательностями республики. Что впечатлило гостей? Предлагаем читателям познакомиться с публикацией одного из гостей, члена жюри конкурса и шеф-редактора газеты «Алтайская правда» Олега Купчинского.

С Великим комбинатором соседствует Маленький принц. Прохожие любят потереть ему коленки, загадать желание. Маленький принц много путешествует по свету, он вырастил Розу на своей родной планете и мысленно возвращается к ней. Памятник — символ путешественников, туристов. Тех, кто, где бы ни находился, сердцем всегда дома. Правда, медную розу на памятнике я не застал — ее в очередной раз украли. Зато в духе времени надели на него маску.

Приятные впечатления можно запить знаменитым чебоксарским пивом, закусив круглыми шартанчиками — национальным блюдом, запеченной бараниной и кусочками желудка.

Старый город

Доносится колокольный перезвон со стороны Свято-Троицкого мужского монастыря. Это жемчужина Старого города. Интересен и его настоятель — игумен Василий (Паскье). Он француз по национальности, но уже 14 лет живет в Чувашии. Католик Пьер-Мари-Даниэль Паскье в 1980 году принял постриг с именем Базиль (Василий). Он жил в униатском монастыре св. Иоанна Пустынника в Иерусалиме, где часто останавливались паломники из России. Знакомство с ними во многом определило его переход в православную веру.

Дорога идет в гору, на холме — реконструированные дома. Вот памятник Екатерине II. Императрица останавливалась в Чебоксарах, путешествуя по России. И оставила благосклонный отзыв: «Чебоксарцы живут добротно. Властью довольны, челобитных не подают, воровства нет…»

В 70-е годы прошлого века, когда строили Чебоксарскую ГЭС, Старый город снесли, чтобы освободить место под водохранилище. Но снесли зря: вода заполнила лишь треть пространства.

Все последующие годы чебоксарцы бережно восстанавливали старые дома, монастыри и памятники. В том числе великолепный, затейливой архитектуры дом купца Ефремова. Здесь было все по последнему слову техники. Здание старейшей в городе аптеки, для чего пришлось поднять кранами купол и надстроить второй этаж.

Рядом дом, который построила себе в 1937 году партноменклатура. Но заселиться не успела: всех арестовали, многих расстреляли. Дом остался. Как и самая старая в России действующая тюрьма.

Старое переходит в новое: набережная Волги очень современна и комфортна. Есть где посидеть, полежать, поиграть и спортом позаниматься. Туристы фотографируются у старинных ворот, которые, по легенде, ведут в подземелье с кладами и сокровищами.

Чуть дальше — памятник легендарному Василию Чапаеву. Он, как недавно выяснилось, родился в деревне Будайке, теперешняя черта города. Легендарный начдив, как и положено, на лихом коне, рядом реконструируется Музей Чапаева.

Китаевед в заточении

Посетили еще два любопытных музея — космонавта № 3 Андрияна Николаева в его родном селе Шоршелы и первого отечественного востоковеда Никиты Бичурина…

Ставим свечи у надгробия в часовне-усыпальнице космонавта. Она в форме ракеты. В музее — дом, где он родился, личный автомобиль «Волга» и огромный ЗИС, на котором он ездил по Чебоксарам. Растут ели. Аллею заложил Николаев. Дерево, которое он посадил, заболело в день его смерти и засохло. Но сейчас понемногу оживает.

В музее китаеведа Никиты Бичурина поражаешься его трагической судьбе. Государство отправило его в начале XIX века в Китай возглавлять Русскую духовную миссию. Но потом началась война с Наполеоном и финансирование на долгие годы прекратилось. Выживали как могли: продавали церковное имущество. Никита службы вел не очень исправно, зато написал массу научных книг, составил первый китайско-русский словарь и карту Пекина, обойдя все улицы и переулки. Церковное небрежение простить уже не смогли и отозвали на родину. Он возвращался через пустыни Монголии. 17 верблюдов везли 15 тонн книг. Ученого вместо благодарности заточили в монастырь: со Святейшим синодом шутки были плохи.

«Монетный двор»

Восхищает великолепием платьев и головных уборов Музей чувашской вышивки. Это была культура и философия сувар.

Вообще, чувашских девочек с малых лет приучали к вышивке. Вначале простой, а потом и сложной. В разных техниках, без узлов и симметрично с обеих сторон. Считалось, как вышивает девочка, такой и хозяйкой будет. А с 12 лет они садились вышивать приданое: платок для жениха, который он один раз, на свадьбе, наденет на шею. Платок пролежит десятилетия в шкафу, а потом перейдет по наследству.

Покрывало невесты, под которым она просидит всю свадьбу, распевая грустные песни о женской доле и прощаясь с родителями, родней, соседями. Ведь отдавали замуж далеко, за семь деревень. Тут работать надо, а не бегать к маме. Так еще и с остальной частью приданого надо определиться: с денежным эквивалентом, одеждой, подушками, коровами и баранами. Чаем, медом.

А еще не забыть себе сделать тухью — красивую островерхую шапочку с серебряными монетами, чтобы красоту не скрыть да жениха привлечь. А к ней и хушпу — головной убор замужней женщины с накосником и хвостом, закрывающим волосы. Ведь их мог видеть только муж. Зато у шапочки замужней женщины был открытый верх — связь с богами и Вселенной.

Чувашская вышивка — это искусство и ремесло, символическое письмо, руны и солярные знаки. Это набор ценностей и оберегов. Платье женщины можно было читать как письмо. Стежок черты — дорога. Силуэт коня — труд, достаток. Дерево — урожай. Два квадрата — замужняя женщина, один квадрат — вдова. Солнце — источник жизни. Три солнца — символ из легенд. Когда-то над суварами светило три солнца, но было жарко и охотники два убили. Последнее испугалось и спряталось. Стало холодно. И с тех пор сувары поклоняются трем солнцам, даже на гербе Чувашии они есть.

Особый знак обозначал имя. Другой — место рождения. Можно было понять, откуда человек родом, сколько у него детей и каков достаток.

Мелкие орнаменты и узоры — у верховых чувашей, крупные и яркие — у низовых. Прямые линии и зигзаги. 30 видов техник. Швы росписью, косым стежком, гладью и тамбуром.

А на голове у женщины был целый монетный двор! И чувашка при ходьбе звенела. К звону монет добавлялся перезвон ракушек, стекляруса, бисера, трубочек.

Почти ушло в прошлое старое ремесло. Недавно умерла знаменитая чувашская вышивальщица, перед смертью соткав себе саван. И монеты перестали вешать на головные уборы, предпочитая гальванику и мягкий металл. А девочки не корпят вечерами над вышивкой, предпочитая «вышивать» в Instagram и TikTok.

«Раньше кузнечным делом у нас занимались женщины, — рассказала историк Нина Громова. — Ковали оружие и делали украшения. Но после войн времен Ивана Грозного чувашам, как другим поволжским народам, запретили заниматься кузнечным делом. Вот и пришлось им переключиться на вышивки, а одежду украшать готовыми монетами. Важно читать старые узоры и знаки, понимая, как жили и что хотели нам сказать предки».

«Киреметь выране»

Наш путь — в экоэтнопоселение Ясна. Марина Федорова, руководитель, показывает старинную долговую книгу местных крестьян. На каждой дощечке — фамилия должника-сельчанина. Другие без подписей — по числу детей в селе. Это будущие налогоплательщики. Ковш для варки пива. Мельничку. Лопату из цельного куска дерева.

У нее очень много таких вот старинных вещиц и предметов. Да и дома собраны по старинным чертежам. Марина проводит мероприятия, праздники и мастер-классы по старинным обрядам. Фестивали национальных Дедов Морозов. И свадьбы, после которых невесты быстро (то есть в положенный срок) рожают, а у женихов карьера идет в гору.

Бывший пресс-секретарь первого президента Чувашии Николая Федорова и создатель первой независимой телерадиокомпании Марина рассказала, что этот участок на месте священной для народа земли с дубовой рощей хотели вначале отдать под мусорный полигон, но духи предков вмешались. Да и она сама осознала, что это должен быть не бизнес, а миссия.

«И все образовалось так, как надо», — говорит Марина Фёдорова, угощая нас травяным чаем с засушенными фруктами и ягодами.

Она показывает свой красиво повязанный сурпан — головное покрывало с тонкой вышивкой, которое рассказывает о происхождении Вселенной. И замечает, что ответы на многие насущные вопросы надо искать в прошлом, обратившись к традициям, культуре и языку предков.

В центре Ясны — «киреметь выране» — волшебная поляна, сакральное место для моления и обрядов. Их много в Чувашии, почти в каждом селе. У православного народа, придерживающегося традиционных верований, это одно из основных святилищ. В центре — 400-летний священный дуб, один из самых старых в России. Дуб — памятник природы и всероссийский бренд. Входит в «Сказочную карту России». Когда-то здесь была целая дубрава, но в 1917 году ее вырубили. Чудом осталось одно дерево. В 2007 году ученые-биологи заявили, что дубу осталось жить лет пять — не больше: центральный ствол разбит молнией, внутри огромное дупло. Вода попадает внутрь, замерзает зимой и разрывает дерево изнутри. Но через пять лет от дупла осталась небольшая щель. Дуб, выходит, сам себя исцелил.

Ученые поразились, но для местных жителей ничего удивительного в этом не было: место силы, как ни крути, на волшебной поляне сбываются все добрые желания и помыслы. Теперь осталось попросить дуб-киреметь и других духов суваро-булгар победить коронавирус, запустить промышленность, увеличить достаток, поднять зарплаты…

Все, что нам нужно

Дуб-оберег растет прямо в доме уникального художника Георгия Фомирякова в родовом селе Чиганары. Он и построил дом вокруг дуба. Георгий себя называет этнофутуристом. Стены мастерской увешаны картинами. Почти на каждой — огромное солнце, неведомые миры, животные, реальные и волшебные, расшифрованные руны и мощная энергия любви. Он в Чиганарах родился и живет здесь, посылая миру свои послания в виде картин.

«Все, что нам нужно, — это любовь», — вспомнились строки из «Битлз». Георгий выразил эту мысль немного другими словами и образами. Он пытается соединить времена, расшифровать послания предков и мысленно обращается к Алтаю, откуда пришли на эти земли древние сувары.

На Алтае мечтает побывать и Марина Фёдорова из этнопоселения Ясна, чтобы сделать новые для себя открытия, ощутить дух предков. Это возврат к корням, поиск идентичности, общей духовной матрицы.

«Наши предки умели жить, умели любить», — сказал художник Фомиряков. Умели это делать и Никита Бичурин, и космонавт Николаев. Умеют жить и любить и сам Фомиряков, и Федорова, и другие жители Чувашии.

«Эп сана йоратап», — было написано огромными буквами на стене одного из домов в центре Чебоксар. «Я тебя люблю». А рядом — памятник одинокому Маленькому принцу. Ему плохо без Розы, без символа настоящей любви. Без нее плохо и в Чувашии, и на Алтае, и везде. И пусть скорее снимет маску и обретет свою Розу Маленький принц. Он заслужил любовь и покой. Чтобы снова вырастил Розу на своей планете, а мы мысленно и в реальности возвращались бы к ней.