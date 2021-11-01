Причиной смерти отца и сына в Чебоксарском районе мог стать суррогатный алкоголь

СУ СКР по Чувашии устанавливает обстоятельства смерти двоих мужчин в Чебоксарском районе.

Около 10 часов утра 13 ноября в одной из квартир, расположенных в многоквартирном жилом доме в деревне Вурманкасы-Туруново, обнаружены тела проживавших там 65-летнего отца и 41-летнего сына. В ходе доследственной проверки телесных повреждений, а также других признаков насильственной смерти не установлено. Предварительно известно, что в течение продолжительного времени перед гибелью мужчины употребляли спиртное. Точная причина их смерти будет установлена после проведения судебно-медицинских исследований. Также в квартире находилась 64-летняя женщина, которая с признаками отравления доставлена в лечебное учреждение.

Кстати, в июле этого года в Чувашии возбуждено уголовное дело по факту смерти четырех человек от употребления некачественного алкоголя. Женщина, продававшая спиртосодержащую продукцию, задержана. Смертельные случаи произошли в одной из деревень Аликовского района. 65-летняя женщина в эти дни продала спиртосодержащую жидкость четырем односельчанам — трем мужчинам 49-ти, 50-ти и 63-х лет, а также женщине в возрасте 60 лет. Все они скончались у себя дома от острого отравления метиловым спиртом. По данным Роспотребнадзорра, за 9 месяцев этого года в России зафиксировано 874 случая отравления суррогатным алкоголем, из них 774 — смертельных. Напомним, массовое отравление произошло в Оренбургской области, где скончались 35 человек, в Свердловской области — 24.