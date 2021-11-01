ЧП в ночном клубе

Возбуждено уголовное дело по факту смерти работника во время демонтажа стены здания на площади Речников в Чебоксарах.

Днем 7 октября в помещении бывшего ночного клуба, что на площади Речников, при демонтаже обрушилась стена, серьезные травмы получил 51-летний чебоксарец, задействованный индивидуальным предпринимателем для проведения ремонтных работ. Он скончался в больнице.

По версии следствия (СУ СКР по Чувашии), трагедия стала возможной из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей лицами, ответственными за соблюдение правил безопасности при проведении таких работ. Расследование уголовного дела продолжается.