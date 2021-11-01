В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери

«Ты меня благословила на ратное дело…»

Мало кто знает, что это праздник с большой историей — впервые в России его отметили в 1915 году, но после событий 1917 года он был забыт, уступив место другим «главным» торжествам. А возродился в 1998 году с благородной целью «поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни главного человека — матери».

«Мама» — действительно, одно из самых, если не самое важное слово в жизни каждого человека. Независимо от нашего социального статуса, уровня образования и общественно-политических пристрастий. Просто к известным людям отношение иное, нежели к простому работяге. Первые — они всегда в фокусе внимания, почти под микроскопом. Это, может быть, не всегда хорошо, но именно это и позволяет нам заглянуть через время, узнать, как и что говорили или писали своим матерям уроженцы Чувашии, оставившие свой яркий след в истории, но уже ушедшие в мир иной. Архивные документы предоставляют такую возможность.

Каким удивительным теплом отдает письмо известного военачальника, уроженца Чебоксар Александра Боголюбова, которое он отправил в сентябре 1952 года своей матери Надежде Ивановне, в связи с ее 70-летним юбилеем! Генерал-полковник, Герой Советского Союза не смог приехать и поздравил маму лишь заочно. Но сколько добрых слов он нашел в ее адрес!

«Твой старший сын Шура (ему уже 53-й год) шлет тебе сердечное поздравление со славным и трудовым семидесятилетием, низко кланяется тебе земным поклоном и благодарит тебя за все, что ты сделала для него.

Семьдесят лет — это почти три четверти века. Прожить их честно, в труде, в самоотверженной заботе о своих детях, внуках и правнуках, не знать никогда покоя в этих заботах: «А что с Валей?», «Почему не пишет Шура?», «Что-то будет с Марусей?» и т.д. и т.п. — прожить такую большую жизнь — это большое геройство; надо иметь сильную волю, надо иметь большое мужество, чтобы в 70 лет остаться молодой душой, красивой по внешности с румяными щеками, стройной как многолетний тополь, чуткой к людским страданиям! Такова ты, моя мамочка! Мне сегодня хочется тебе высказать все невысказанное, хочется быть совсем, совсем маленьким, приласкаться к тебе и маленькими ручонками ласкать твою большую жизнь! <…>

Прежде чем начать это письмо, я прошел мысленно весь твой жизненный путь. Когда я появился на свет (май 1900 г.), тебе еще не было 18 лет, и ты не знала горя, горя житейского. Я помню твою жизнь с 1905 года, т.е. в течение сорока семи лет. Срок достаточный, чтобы сказать тебе: «Моя мама! Я люблю тебя, всегда думаю о тебе и горжусь тобой». <…>

Года идут! Ты еще, моя дорогая мама, доживешь до коммунизма! Тогда я уже скажу другое: «Начала ты жить, мама, при крепостничестве и царизме, прожила всю эпоху социализма и живешь ты теперь в коммунизме!»

Черт возьми! Какая богатая и разнообразная твоя жизнь. Я завидую (в хорошем значении этого слова!) твоему возрасту, мама. Мечтаю, чтобы и остающиеся мои 17 лет (до семидесяти) я был трудоспособен как ты, самоотвержен как ты, вынослив как ты и заботился о родных как ты! <…>

Я сожалею, что не смогу быть на твоем юбилее, но в этот день я мысленно с тобой и с вами буду сидеть за твоим праздничным столом. <…> Ты не сердись на это отсутствие мое. Ведь я странник, путешественник с юных лет. Ты меня благословила на ратное дело и ему я отдаю все свои силы, энергию, знания и опыт, отдам и свою жизнь, когда придет время и необходимость доказать это еще раз».

Найдите и вы минуту-другую в своем нервном, напряженном ритме жизни и навестите родителей, или просто позвоните и поговорите с мамой.

Федор Козлов

Редакция благодарит начальника отдела использования документов Госистархива Чувашии Татьяну Соловьеву за помощь в подготовке материалов.