Где можно вакцинироваться на этой неделе

На этой неделе в Чебоксарах будут работать два мобильных пункта вакцинации от COVID-19.

Один из них, от Центральной городской больницы, расположится на Центральном рынке города (ул. Гагарина, 1). Желающих сделать прививку здесь ждут 9, 10 и 11 ноября с 11 до 13 часов.

Другой мобильный пункт вакцинации, от Городского клинического центра, будет базироваться у ДК «Салют» (ул. Энтузиастов, д. 36/9), график его работы — будние дни с 14 до 19 часов.

Продолжают работу и стационарные пункты вакцинации. Так, жителей северо-западного района столицы приглашают на прививки в пункты БСМП, расположенные по следующим адресам:

ул. Университетская, д. 24 (время работы — с 8 до 20 часов),

ул. Университетская, д. 27 (с 8 до 14 часов), ул. Лебедева, д. 68 (с 9 до 12 и с 16 до 19 часов).

А тем, кто живет в новоюжном районе и еще не сделал прививку от коронавируса, предлагаем изучить график работы стационарных пунктов вакцинации Городской клинической больницы № 1:

Поликлиника № 1 (пр. Тракторостроителей, д. 46, кабинеты № 104, 204).

Время работы в будние дни с 8 до 19 часов, в субботу — с 8 до 15 часов, в воскресенье — с 8 до 13 часов.

Офис отделения общей врачебной практики № 2 (ул. Болгарстроя, д. 11, кабинет № 18).

Время работы в будние дни с 8 до 19 часов, в субботу — с 8 до 14 часов.

Офис отделения общей врачебной практики № 1 (ул. Новгородская, д. 40).

Время работы в будние дни с 12 до 14 часов.

Напоминаем

Для получения прививки нужно прийти с документом, удостоверяющим личность, и медицинским полисом к месту, где находится прививочный пункт. После осмотра врача и при отсутствии противопоказаний пациенту введут вакцину.