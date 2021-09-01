8 сентября – День финансиста

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Уважаемые работники и ветераны финансовой сферы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Грамотные и ответственные специалисты, вы стоите «на страже» государственных финансов Чувашской Республики, финансов наших предприятий и организаций.
Во многом благодаря вашим усилиям, качественному сопровождению финансов создаются условия для решения как краткосрочных, среднесрочных, так и стратегических задач развития республики, отраслей экономики, подведомственных учреждений и бизнеса.
От качества работы финансистов во многом зависит не только функционирование обособленных предприятий, развитие отдельных отраслей, но и социальная и политическая стабильность в обществе.
Уверен, ваши высокие профессиональные компетенции будут востребованы и в реализации пилотного в России проекта по повышению финансовой грамотности населения Чувашии. В условиях, когда практически ежедневно внедряются новые цифровые технологии, предлагаются новые финансовые услуги, а мошенники придумывают все более изощренные схемы обмана, необходимость формирования рационального финансового поведения у каждого жителя республики становится особенно актуальной.
Благодарю за добросовестный труд и желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, оптимизма, семейного благополучия и счастья!

Глава Чувашской Республики

Олег Николаев



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