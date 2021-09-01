Планерка Главы: грант на эстафету, бюджетные места в вузах, ввод «льготного» жилья

О том, как прошла 83-я легкоатлетическая эстафета газеты «Советская Чувашия», зашла речь и на вчерашней правительственной планерке под руководством Главы Чувашии Олега Николаева.

ПОРУЧЕНИЕ.

Подать заявку о признании эстафеты газеты «Советская Чувашия» на федеральном уровне, а также возродить спартакиаду работников органов государственной власти и местного самоуправления Чувашии.

Министр физической культуры и спорта республики Василий Петров подробно доложил коллегам об итогах проведения нашей легкоатлетической эстафеты, количестве участников и команд, занятых ими местах. Упомянул о том, что были приняты все рекомендованные Роспотребнадзором меры по противодействию коронавирусной инфекции.

Также министр выразил благодарность организаторам уникальных соревнований с многолетней историей, в которых принимают участие как начинающие любители спорта, так и олимпийские чемпионы. Поблагодарил партнеров, без которых провести это масштабное мероприятие было бы очень трудно. И сообщил об идее выдвинуть нашу традиционную легкоатлетическую эстафету на получение федерального гранта в соответствующей номинации.

«Спасибо, Василий Владимирович, я думаю, здесь вопросов точно ни у кого нет, — сказал в ответ Глава Чувашии Олег Николаев. — Я лишь хочу присоединиться к словам благодарности организаторам, людям и предприятиям, которые поддержали эстафету, а самое главное — к участникам, потому что можно подготовить любое мероприятие, но если участников не будет, то содержание потеряется. Это на самом деле замечательный праздник, мы точно должны им гордиться и сделать все, чтобы соревнования газеты «Советская Чувашия» и дальше продолжались и развивались. Я полностью поддерживаю предложение, чтобы вы, Василий Владимирович, совместно с заинтересованными другими нашими коллегами, подали соответствующие заявки на то, чтобы признали это мероприятие на федеральном уровне».

Кроме того, Глава республики поручил возродить Спартакиаду работников органов государственной власти и местного самоуправления Чувашии, которая два года не проводилась в связи с коронавирусными ограничениями. Учитывая при этом современные тенденции — как в отношении видов спорта, так и в способах проведения спортивного праздника.

ПОРУЧЕНИЕ.

Программы поддержки граждан в улучшении жилищных условий должны быть привлекательны для застройщиков, а объемы предоставляемого нуждающимся жилья — не зависеть от роста стоимости стройматериалов.

О мероприятиях по государственной поддержке граждан в улучшении жилищных условий рассказал вице-премьер, министр строительства, архитектуры и ЖКХ Павел Данилов. Если в 2020 году в Чувашии на эти цели было предусмотрено порядка 1 млрд рублей, то в 2021 году эта сумма выросла более чем вдвое. Были приняты дополнительные решения — например, Указ «О повышении социального благополучия многодетных семей в Чувашской Республике» и некоторые другие. Причем каждое такое решение сопровождалось выделением дополнительных средств.

В связи с повышением стоимости квадратного метра жилья для детей-сирот дополнительно было выделено 40 млн рублей — чтобы не допустить снижения количества покупаемых для них квартир.

«Принимая решение о повышении стоимости квадратного метра жилья, мы делаем более привлекательным эти программы для участия в них широкого круга застройщиков, — сказал Олег Николаев. — В таком ключе надо реализовывать все эти направления, в ходе бюджетного процесса максимально использовать и те программы, которые реализуются или планируются к реализации в следующем бюджетном цикле уже на федеральном уровне».

Поручение. Исходя из текущей и прогнозной потребности в кадрах, провести работу по увеличению бюджетных мест в вузах по востребованным для экономики Чувашии направлениям.

Информацию о результатах приемной кампании в вузы и ссузы республики представил и.о. министра образования и молодежной политики Алексей Лукшин. Прием абитуриентов ведут 25 профессиональных образовательных организаций и 12 вузов. В вузах на 2021 год имеется 3742 бюджетных места, в том числе на целевой прием — 694 места. На 1 сентября для обучения на бюджетной основе было подано более 20 тыс. заявлений, принято 3328 человек. Конкурс в вузы в целом по республике составил 5,7 чел. на место.

В техникумах и колледжах республики 6360 бюджетных мест, подано свыше 15 тыс. заявлений. Конкурс на рабочие профессии в среднем составил 1,2 чел. на одно бюджетное место, по программам подготовки специалистов среднего звена — 3 чел. на одно бюджетное место.

Наиболее популярные у абитуриентов специальности — пожарная безопасность, IT, медицинские и строительные специальности, банковское дело, право и организация социального обеспечения. Среди рабочих профессий — дефектоскопист, электромонтер, мастер по обработке цифровой информации, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, машинист крана, сварщик, повар, кондитер, парикмахер и другие.

«Сейчас есть поручение Президента, чтобы повышать количество мест в регионах по тем направлениям, которые востребованы в том или ином регионе. И наша задача — заявлять об этой потребности, заявлять о том, по какому направлению надо развивать высшее образование в Чувашской Республике», — напомнил Глава Чувашии Олег Николаев.

Руководитель региона считает, что техникумам и колледжам необходимо усиливать специализацию, создавать и развивать совместно с бизнесом соответствующие лаборатории по выбранным компетенциям. И хорошо, если б опытом по этой части с ними поделились вузы. «Такая вертикальная работа будет полезна всем, потому что многие выпускники средних профессиональных учебных заведений, скорее всего, будут продолжать обучение в вузах в очном или заочном формате», — сказал Олег Николаев.