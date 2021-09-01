Цвет избирательного бюллетеня зависит от округа

К выборам депутатов Госдумы изготавливается восемь видов избирательных бюллетеней, а на выборах депутатов Госсовета отпечатают 62 вида бюллетеней в зависимости от избирательных округов, где будут голосовать избиратели. Бюллетени по выборам в Госсовет отличаются по цвету от «госдумовских». Но при этом бюллетени на выборах в парламент Чувашии также будут делиться по цветам. По единому избирательному округу — желтая тангирная сетка, по одномандатному округу — красная. Одновременно с этим республиканский избирком начал изготавливать бюллетени для комплексов обработки избирательных бюллетеней, позволяющих вести автоматический подсчет голосов. Они будут применяться на 132 участках в Чебоксарах с максимальной численностью избирателей, отметили в ЦИК Чувашии. Готовые бюллетени в региональный избирком будут переданы на следующей неделе.