Работники потребсоюза отмечены почетными званиями

Указом Главы Чувашии от 25 августа за заслуги в сфере обслуживания населения и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный работник сферы обслуживания населения Чувашской Республики» присвоено

Андреевой Светлане Евгеньевне — главному бухгалтеру Ядринского районного потребительского общества,

Васильевой Надежде Юрьевне — председателю правления Большесундырского районного потребительского общества, Моргаушский район,

Конновой Любови Геннадьевне — заведующей Раскильдинским магазином общества с ограниченной ответственностью «Аликовский коопзаготпром»,

Матвеевой Светлане Николаевне — менеджеру общества с ограниченной ответственностью «Калининское», Вурнарский район,

Мосиной Альбине Юрьевне — председателю Совета Порецкого районного потребительского общества.