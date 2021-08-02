Работники потребсоюза отмечены почетными званиями

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Указом Главы Чувашии от 25 августа за заслуги в сфере обслуживания населения и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный работник сферы обслуживания населения Чувашской Республики» присвоено
Андреевой Светлане Евгеньевне — главному бухгалтеру Ядринского районного потребительского общества,
Васильевой Надежде Юрьевне — председателю правления Большесундырского районного потребительского общества, Моргаушский район,
Конновой Любови Геннадьевне — заведующей Раскильдинским магазином общества с ограниченной ответственностью «Аликовский коопзаготпром»,
Матвеевой Светлане Николаевне — менеджеру общества с ограниченной ответственностью «Калининское», Вурнарский район,
Мосиной Альбине Юрьевне — председателю Совета Порецкого районного потребительского общества.

Опубликовано: 26 августа 2021 г.


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