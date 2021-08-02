В Новочебоксарске погорельцы получат выплаты

Жители дома № 14 по улице Советской в Новочебоксарске, пострадавшие из-за крупного пожара 14 июля, получат дополнительные выплаты по 10 тысяч рублей на человека. Распоряжение об этом подписал на днях Глава Чувашии Олег Николаев. Средства в сумме 1 млн 740 тысяч рублей выделены из резервного фонда Кабинета министров Чувашии.

Ранее жильцы, чье жилье оказалось повреждено при пожаре, получили по такой же сумме из муниципального бюджета города. По данным администрации Новочебоксарска, сметная документация по ремонту многоэтажки уже получила положительное заключение, остается определить подрядчика и приступить к восстановительным работам. Напомним, пожар, случившийся на чердаке новочебоксарского общежития, повредил покрытие крыши на площади 1325 квадратных метров.