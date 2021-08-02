С 30 августа изменяется схема движения троллейбусов № 11 и 17 в Юго-Западном районе

С понедельника троллейбусы, курсирующие по маршрутам № 11 и 17 в Чебоксарах, будут двигаться по новой схеме. Заезжать в юго-западный район они теперь будут по улице Энтузиастов, а выезжать по улице Гражданской. Как сообщили в пресс-службе администрации г. Чебоксары, направления маршрутов общественного транспорта перед началом учебного года скорректированы с учетом пассажиропотока. Нововведения будут действовать на период проведения работ по обустройству дорожного основания по правой стороне проезжей части улицы Гражданской. С 15 сентября таким же образом будет организовано движение и для других видов транспорта.