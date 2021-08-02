Фестиваль национальной кухни Чувашпотребсоюза может стать визитной карточкой республики

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
По словам председателя Совета Чувашпотребсоюза Валерия Павлова, кулинарный фестиваль способствует не только обмену опытом и сохранению национальных традиций, но и развитию внутреннего туризма. Фото автора

Чувашскую кухню во всем многообразии представили участники второго этапа межрайонного фестиваля национальной кухни потребительской кооперации, состоявшегося на базе Комсомольского райпо.
Фестиваль проводится при поддержке Минэкономразвития республики и Ассоциации рестораторов Чувашии в рамках Дней чувашской национальной кухни, которые проходят в августе на предприятиях общественного питания республики. На втором этапе свое мастерство показали работники организаций общественного питания Цивильского, Ибресинского, Калининского, Канашского, Комсомольского и Красноармейского райпо Чувашпотребсоюза.
Со словами напутствия в адрес конкурсантов выступили председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов, заведующая сектором потребительского рынка Министерства экономического развития и имущественных отношений Имма Иванова, главный редактор газеты «Советская Чувашия» Владимир Васильев, председатель совета Комсомольского райпо Светлана Грачева.
— Проведение фестиваля способствует не только обмену опытом, сохранению национальных кулинарных традиций, но и развитию внутреннего туризма, — подчеркнул Валерий Павлов. — В последние годы в развитие материально-технической базы организаций общепита вложены значительные средства. Практически в каждом районе республики есть кафе, рестораны, которые готовы принять самых высоких гостей. Не случайно по итогам второго квартала в экономическом соревновании Центросоюза России в номинации «За развитие общественного питания» Чувашпотребсоюз занял первое место.
— Мы рады, что вы поддержали наш проект «Гостеприимная Чувашия», и проводите свои этапы в районах республики, — отметила заведующая сектором потребительского рынка Министерства экономического развития и имущественных отношений Имма Иванова. — Уверена, что ваши знания национальной кухни, профессионализм будут способствовать привлечению туристов в районы республики.
А главный редактор «СЧ» Владимир Васильев констатировал, что система потребительской кооперации связывает всю республику, всех тех, кто любит и ценит национальные традиции.
— Мои бабушка и дедушка родом из Цивильска, и я поймал себя на мысли, что все это в детстве я не раз пробовал, — сообщил он. — Чувашская кухня — простая, настоящая, без особых изысков. Хочется пожелать, чтобы фестиваль стал настоящей визитной карточкой республики, такой как фестивали молодого вина, соленого огурца в других регионах, и привлекал туристов.
— Нам приятно принимать участие в фестивале, — рассказала директор общественного питания Цивильского райпо Марина Васильева. — Наша команда приготовила какай-шӳрпи, хуран-кукли, хуплу, тултармăш, пюремеч, пиво, квас трех видов, вареники с зеленым луком и яйцом, с рыбой, пироги, все с любовью, с душой. В рамках Дней национальной кухни мы проводим дегустационную неделю. Угощаем гостей республики чувашскими блюдами. Пробуют, нравится, увозят с собой.
Представителям каждого райпо было чем впечатлить членов жюри. «Мы приготовили хуран-кукли с зеленым луком и творогом, зеленым луком и яйцом, хуплу из баранины со сметаной и хреновой закуской, шӳрпе из субпродуктов, свиные ножки с гороховой кашей и многое другое. Украсили блюда хмелем, рябиной, калиной», — говорит директор общественного питания Красноармейского райпо Людмила Афанасьева. Молодым специалистам повезло, считает она, они могут увидеть национальную кухню с ее интересной подачей, оформлением и привнести в нее свою изюминку.
Пока директора и технологи делились рецептами, жюри оценивало вкусовые характеристики блюд и их соответствие традиционным рецептурам. Победителями второго этапа фестиваля по максимальному количеству баллов признаны Комсомольское, Цивильское и Ибресинское райпо. Окончательные итоги конкурса станут известны после завершения третьего этапа, который состоится 24 августа на базе Урмарского райпо Чувашпотребсоюза. 

Надежда Антонова
Опубликовано: 23 августа 2021 г.


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