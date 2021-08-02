ВЛАДИМИР СТЕПАНОВ

министр здравоохранения Чувашской Республики

«Наблюдения показывают, что в стационары в основном попадают невакцинированные пациенты. В России менее 2% вакцинированных от COVID поступают в больницы с диагнозом коронавирус, в Чувашии эта цифра еще меньше. Антитела и клетки памяти, которые вырабатываются в организме, благодаря прививке помогают легче переносить болезнь в случае заражения и снижают риски летальных исходов. Наша задача защитить население республики от коронавирусной инфекции. Для этого в регионе на должном уровне организована работа стационарных и передвижных прививочных пунктов, медики выезжают по заявкам на крупные предприятия, а также к маломобильным гражданам».