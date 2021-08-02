Мария Протапович выиграла всероссийские соревнования по конному спорту

Спортсмены состязались в подмосковном конно-спортивном комплексе «Ивановское», сообщили в Минспорте Чувашии. Золотую медаль в дисциплине «конкур» подопечная Татьяны Ивановой завоевала в серьезной борьбе среди представителей 16 регионов России и Республики Беларусь.

Мария показала лучший результат среди взрослых наездников на маршруте с высотой препятствий до 90 см, выступив на гнедой лошади по кличке Паприка. «Серебро» завоевала представительница Татарстана Рената Гилязутдинова на коне Стайл Мун Кэпитал, а «бронзу» — Алиса Одинокова на лошади Маннан из Московской области.