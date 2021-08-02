Мария Протапович выиграла всероссийские соревнования по конному спорту

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Спортсмены состязались в подмосковном конно-спортивном комплексе «Ивановское», сообщили в Минспорте Чувашии. Золотую медаль в дисциплине «конкур» подопечная Татьяны Ивановой завоевала в серьезной борьбе среди представителей 16 регионов России и Республики Беларусь.
Мария показала лучший результат среди взрослых наездников на маршруте с высотой препятствий до 90 см, выступив на гнедой лошади по кличке Паприка. «Серебро» завоевала представительница Татарстана Рената Гилязутдинова на коне Стайл Мун Кэпитал, а «бронзу» — Алиса Одинокова на лошади Маннан из Московской области.

Опубликовано: 23 августа 2021 г.


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