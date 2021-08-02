В Чувашии начали печатать избирательные бюллетени

«Они изготавливаются со степенями защиты: тангирная сетка и спецмарка. Также на каждом бюллетене будут стоять подписи двух членов участковой комиссии с правом решающего голоса и печать. Бюллетени для голосования по одномандатному округу имеют зеленую тангирную сетку, за список партии — синюю», — рассказал секретарь ЦИК Чувашии Олег Ефимов. Избиратели, голосующие по месту регистрации, получат четыре бюллетеня: два по выборам депутатов Госдумы (по одномандатному округу и списку партий) и два — по Госсовету (также по одномандатному округу и списку партий). Кроме этого отдельной партией будут изготовлены бюллетени для комплекса обработки избирательных бюллетеней — со специальными метками. Они нужны для корректного распознавания и считывания листов машинами. Комплексы обработки избирательных бюллетеней установят на 132 избирательных участках Чебоксар. Чтобы исключить неправомерное вмешательство в процесс изготовления бюллетеней, на производстве в типографии круглосуточно дежурят сотрудники МВД, они также охраняют уже изготовленные избирательные бюллетени.