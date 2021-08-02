Столица Чувашии лидирует среди муниципалитетов по количеству обращений через «Госуслуги»

Об этом сообщают в Центре управления регионом Чувашии. Там проанализировали сообщения, поступившие через портал Госуслуг и приложение «Госуслуги. Решаем вместе» в этом году.

ТОП активных муниципалитетов возглавили Чебоксары. Замкнули тройку лидеров Канашский район и Алатырь.

Всего с начала года чебоксарская мэрия ответила на 1831 обращение, поступившее через портал. Среди ключевых тем преимущественно злободневные — ремонт дорог и тротуаров, обустройство дворов и общественных пространств, ЖКХ и уборка мусора.

Чаще других на запросы горожан отвечали сотрудники Управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи, а также администрации Московского, Калининского и Ленинского района столицы. Так, они помогли в установке пандуса на улице Тукташа, проведении ремонта качелей возле Кадетского корпуса, проконтролировали наведение порядка на замусоренных контейнерных площадках.

Добавим, вопросы совершенствования работы с обращениями граждан на портале Госуслуг рассмотрели на днях в администрации Чебоксар. В совещании участвовали эксперты ЦУР Чувашии.