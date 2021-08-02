Жительница Чебоксар сдала полиции боеприпасы, принадлежавшие ее 91-летнему отцу

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Кортик и патроны ушли на экспертизу

Он работал инструктором ОБЖ в городских школах, был охотником. А после его смерти дочь-пенсионерка обнаружила в квартире металлический ящик, где хранились боеприпасы: более 4 тысяч патронов различного калибра, около килограмма пороха и кортик. В полиции сообщили, что изъятые боеприпасы направлены на экспертизу. Напомним, закон освобождает от уголовной ответственности тех, кто добровольно сдает оружие. В республике действует госпрограмма, в рамках которой можно сдать оружие на возмездной основе. Для этого нужно обратиться с заявлением в полицию или Росгвардию.

Опубликовано: 19 августа 2021 г.


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