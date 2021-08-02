22 августа в России отмечается День Государственного флага

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Флаг России объединяет нас всех независимо от языка, на котором мы говорим, и места, в котором живем, отметил Олег Николаев на торжественной церемонии. Он олицетворяет главные ценности нашего государства, и прежде всего — верность Родине. Фото Олега Мальцева

Символ гордости и славы

Этот государственный праздник был учрежден, как значится в соответствующем президентском Указе, «в связи с восстановлением 22 августа 1991 г. исторического российского трехцветного Государственного флага, овеянного славой многих поколений россиян, и в целях воспитания у нынешнего и будущих поколений граждан России уважительного отношения к государственным символам».
Государственный флаг — такой же официальный символ России, как ее герб и гимн. Он имеет древнюю историю, восходящую к Петру I, который сам начертил образец российского триколора и определил порядок горизонтальных полос. А новая история Государственного флага началась в 1991 году, когда после провала ГКЧП чрезвычайная сессия Верховного Совета РСФСР постановила считать официальным символом России именно триколор.
В День Государственного флага по всей стране традиционно проходят праздничные мероприятия: проводятся митинги, концерты, флешмобы, спортивные фестивали. Их главная цель — еще раз рассказать россиянам об истории этого праздника, напомнить о важности и значении государственных символов России.
И Чувашия здесь не исключение. Конечно, пандемия и тут внесла свои коррективы, но уже вчера в Чебоксарах на Красной площади с соблюдением мер предосторожности состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Государственного флага России.
В нем приняли участие Глава Чувашской Республики Олег Николаев, руководители органов исполнительной власти республики, студенты, общественные деятели, деятели культуры. Прозвучали патриотические песни в исполнении творческих коллективов республики, студенты организовали флешмоб, горожанам вручили трехцветные флажки…

Антон Сергеев

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,
Глава Чувашии:

«Российский флаг — символ величия и славы нашей необъятной Родины. Он знаменует преемственность поколений, историческую память и объединяет миллионы людей разных национальностей. На протяжении столетий триколор вдохновляет на большие свершения, пробуждает гордость за наследие предков и достижения современников. Добросовестным трудом, личными успехами, ответственностью и неравнодушием к будущему каждый из нас вносит вклад в развитие государства, благополучие республики. В этом году — 470 лет, как Чувашия добровольно вошла в состав России.
Мы гордимся, что являемся неотъемлемой частью великой державы и развиваемся под Государственным флагом Российской Федерации. Дорогие земляки! Пусть в ваших сердцах всегда живет любовь к Отечеству! Счастья вам, крепкого здоровья, мира и согласия!»

Опубликовано: 19 августа 2021 г.


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