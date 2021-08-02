Чувашия получит поддержку на новые дороги

Минтранс России рассмотрит возможность федеральной поддержки для дополнительного ввода 60 километров дорог в Чувашии. Соответствующая договоренность достигнута в ходе встречи Главы республики Олега Николаева с министром транспорта России Виталием Савельевым по итогам обсуждения реализации в республике национального проекта «Безопасные и качественные дороги». В его рамках приводятся в нормативное состояние дороги регионального значения и местные дороги Чебоксарской агломерации.

«Республика активно вовлечена в эту работу. Мы посмотрели, насколько идем в графике достижения необходимых показателей. И договорились, что Минтранс России сделает все возможное для того, чтобы в следующем году Чувашия смогла получить дополнительные средства для достижения плановых показателей. Если говорить в километрах и деньгах, речь идет примерно о 60 километрах дорог регионального значения, в денежном выражении это примерно один миллиард рублей», — прокомментировал событие Глава Чувашии. Он отметил, что на сегодня работы идут опережающими темпами. Суммарное финансирование национального проекта в этом году составило порядка 2,7 млрд рублей, это позволит отремонтировать свыше 110 км автодорог.

По словам Олега Николаева, были также рассмотрены вопросы реконструкции аэропорта г. Чебоксары, строительства трассы М-12 и реализации поручения Президента России Владимира Путина по рассмотрению вопроса строительства третьего транспортного полукольца в Чебоксарах. Оно свяжет между собой три района города, новые и строящиеся микрорайоны, создаст прямое транспортное сообщение в Чебоксарах, а также даст альтернативу обходу федеральной трассы М-7 «Волга». Строительство позволит решить проблему заторов, которые образуются в центре и на выездах из города в часы пик, снизит экономические потери, а также благоприятно повлияет на экологическую обстановку. В настоящее время получено положительное заключение Главгосэкспертизы России на первый из трех этапов строительства дороги, стоимость которого составила 4,1 млрд рублей, сообщает пресс-служба Администрации Главы республики.