В Ядрине построят очистные сооружения и рекультивируют полигон

Уже в следующем году Ядрин сможет решить две серьезные экологические проблемы. Об этом Глава Чувашии Олег Николаев сообщил в ходе рабочей поездки в район.

«На протяжении всех последних лет вопросы экологии для Ядрина и Ядринского района являются очень актуальными. И все это касается двух объектов, которые заслуживают особого внимания. Прежде всего это полигон твердых коммунальных отходов, который периодически горел, из-за чего люди испытывали большие неудобства. И очевидно, что пока свалка находится в нынешнем состоянии, есть соблазн туда незаконно свозить мусор. Поэтому то, что сегодня мы идем к завершающей стадии рекультивации полигона, это очень знаковое событие. И в следующем году на его месте будет красивый курган. Здесь будет и чисто, и, самое главное, безопасно», — приводит слова Олега Николаева пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

Проект рекультивации полигона планируется реализовать в два этапа. Сначала будет проведена расчистка территории и перемещение отходов на место с послойным уплотнением высотой до шести метров. Затем сверху нанесут плодородный слой почвы, посеют траву и высадят многолетние кустарники.

На выполнение работ из федерального бюджета выделено свыше 36 млн рублей. Рекультивация полигона твердых коммунальных отходов в Ядрине повысит качество жизни населения, позволит улучшить экологическую обстановку в республике. Отходы с территории района на сегодняшний день вывозятся на санкционированную городскую свалку города Шумерли.

Другая серьезная экологическая проблема города — это очистные сооружения. «К сожалению, действующие очистные в Ядрине исторически являются недостроенными и, очевидно, не выполняют функцию очистки стоков, из-за чего страдают реки Сура и Волга. У нас на сегодняшний день уже активно реализуются мероприятия по проектированию новых очистных сооружений. И на следующий год запланированы денежные средства на их постройку, — сказал Олег Николаев. — Таким образом, можно сказать, что главные экологические проблемы Ядрина, которые много лет волновали местных жителей, в следующем году будут решены и закрыты раз и навсегда. Сейчас наша задача — не допустить сбоев на стадии реализации запланированных мероприятий».

Строительство очистных сооружений в Ядрине будет идти в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». Глава республики поручил закончить проектирование объекта в установленные сроки, а также рассмотреть возможность включить в проект рекультивацию площадки и снос сооружений БОС.

Сергей Григорьев