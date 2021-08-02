Сакральные скульптуры, мастерские и пасеки

Урмарский район. Сакральные скульптуры, мастерские и пасекиВ Атнашах построят крупный этнокультурный центр. На днях здесь заложили фундамент под центральную скульптуру «Уша юпи».

По словам краеведов, Уша юпи — это элемент чувашского жилища, имевший в древности сакральное значение. Он представлял собой полый столб около печи и являлся чем-то вроде алтаря для общения с Тура (богом) и духами ушедших предков. Предполагается, что он займет свое почетное место в интерьере будущего этнокультурного комплекса «АРУНА», посвященного древним рунам и письменности.

Как сообщили в администрации района, идея этнокомплекса в том, чтобы напомнить молодому поколению о культуре предков, их истории, включая времена расцвета Волжской Булгарии.

По предварительным подсчетам на территории в 125 га разместятся несколько мастерских — кузнечного дела, ювелирного искусства, каменного зодчества и культовой скульптуры, гончарного дела, деревянного зодчества, столярного дела и резьбы по дереву, лозоплетения, ткачества и вышивки. Появятся в этнокомплексе и гастрономические зоны: пивоварня, хлебопекарня, пасеки и медовый двор. А потчевать гостей натуральными продуктами планируется в этнокафе.

фото cap.ru

Закладка фундамента скульптуры «Уша юпи» в деревне Атнаши прошла по чувашской традиции ниме с участием старожилов деревни, представителей администрации района, местных депутатов, ученых и жителей Большечакинского сельского поселения.