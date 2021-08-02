Тренеров для секции плавания в вурнарском спортклубе нашли в Ташкенте

В этом году в плавательном бассейне компании «Август», что располагается в поселке Вурнары при спортклубе «Химик», впервые открылась секция плавания. Сейчас ее посещают около 150 детей от 3 до 16 лет. Но еще полгода назад компания никак не могла найти тренеров для обучения детей плаванию.

«В Вурнарах таких специалистов не было, а тренеры из других городов и регионов не соглашались переезжать для работы в Вурнарах. Велись переговоры со специалистами из Чебоксар и Новочебоксарска, Казани, Самары, Нижнего Новгорода, Йошкар-Олы», — рассказали в пресс-службе фирмы «Август».

Интересно, что на предложение о трудоустройстве откликнулись тренеры из Ташкента. Супруги Лягины много лет обучали детей плаванию в Ташкенте и Хабаровске, воспитали кандидатов в мастера и мастеров спорта, призеров и победителей крупных турниров. И так совпало, что пара как раз выбирала регион с благоприятным климатом для проживания. Чувашия супругам очень понравилась, и весной у юных пловцов Вурнар, наконец, появились прекрасные наставники.

По словам председателя спортклуба Евгения Захарова, дети успешно осваивают технику плавания, а скоро можно будет и республиканские соревнования проводить.