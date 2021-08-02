Новости районов короткой строкой

В ЦИВИЛЬСКЕ, как и в Чебоксарах, выбрали почетного гражданина города. Им стал заслуженный врач республики, анестезиолог-реаниматолог, почетный донор России, ветеран труда и спорта Михаил Григорьев. Михаил Петрович 40 лет трудится в Цивильской районной больнице.

В АЛАТЫРЕ наконец-то потухла городская свалка, где больше месяца после случившегося 25 июня пожара тлел мусор, отчего полигон время от времени дымился. Алатырцы, переживая, как бы огонь снова не разгорелся, не раз обращались в администрацию города. Как заверили в муниципалитете, на сегодня задымление на полигоне полностью устранено, но на всякий случай на территории продолжают разравнивать грунт. С момента пожара на свалку завезено свыше 16 тысяч тонн грунта.

В ШУМЕРЛЕ заодно с текущим ремонтом автодорог обновляют светофоры. Старые меняют на новые светодиодные с обратным отсчетом времени, устанавливают новое оборудование. По данным городской мэрии, на эти цели предусмотрено почти 2 млн рублей. На трех перекрестках светофоры уже заменили. Работы продолжаются.

ЧЕБОКСАРСКИЙ РАЙОН на днях посетил министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Осипов и осмотрел, как ремонтируются дороги. В этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в районе должны привести в порядок 11 участков дорог протяженностью более 25 км. Цена вопроса — 254 млн рублей. Погода для работы хорошая, но на пороге осень, так что подрядчиков попросили ускориться.