Новый учебный год — в обновленных школах

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В ходе сегодняшней рабочей поездки Глава республики проинспектировал ход подготовки к новому учебному году Шемуршинской средней школы и школы в селе Шыгардан Батыревского района. Обращено внимание на задействовании всех ресурсов в ремонте учебных учреждений.
В кооперативе “Батыр” Батыревского района Глава принял участие в церемонии открытия крупного цеха по убою скота и переработке мяса. Новое производство расширяет возможности для глубокой переработки сельскохозяйственного сырья, дает новые рабочие места. Глава также ознакомился с ходом реализации проекта благоустройства в Шемурше.
В поездке участвовали депутаты Госдумы РФ Алена Аршинова и Николай Малов.

Опубликовано: 10 августа 2021 г.


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