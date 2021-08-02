Новый учебный год — в обновленных школах

В ходе сегодняшней рабочей поездки Глава республики проинспектировал ход подготовки к новому учебному году Шемуршинской средней школы и школы в селе Шыгардан Батыревского района. Обращено внимание на задействовании всех ресурсов в ремонте учебных учреждений.

В кооперативе “Батыр” Батыревского района Глава принял участие в церемонии открытия крупного цеха по убою скота и переработке мяса. Новое производство расширяет возможности для глубокой переработки сельскохозяйственного сырья, дает новые рабочие места. Глава также ознакомился с ходом реализации проекта благоустройства в Шемурше.

В поездке участвовали депутаты Госдумы РФ Алена Аршинова и Николай Малов.