8 августа — День строителя

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Труд строителя служит как настоящему, так и будущему. Вы не просто проектируете и строите объекты, вы созидаете, закладываете фундамент позитивных перемен в нашей жизни.

Сегодня в Чувашии создаются реальные условия для стимулирования развития строительной отрасли как надежного драйвера экономического роста республики. Вы сохраняете высокие темпы и стандарты качества в области жилищного строительства, возведения объектов социально-культурной сферы, инженерной и промышленной инфраструктуры. На достойном уровне вами решаются непростые задачи по строительству дорог, реконструкции памятников архитектуры, капитальному ремонту многоквартирных домов.

Большое внимание уделяется благоустройству общественных и дворовых территорий, парков и скверов. Строятся детские игровые и спортивные площадки. Формирование комфортной городской среды — это наш безусловный приоритет, в который мы уже инвестировали более одного миллиарда рублей.

Мастерство и трудолюбие каждого из вас стало подлинной визитной карточкой нашего региона. За пределами республики сформировалась устойчивая ассоциация: чувашский строитель — это всегда качество, надежность и профессионализм. Мы по-настоящему гордимся вами!

Желаю вам крепкого здоровья, удачи, оптимизма, новых свершений! Пусть результаты вашего труда на долгие годы станут предметом гордости для жителей Чувашской Республики!

Глава Чувашии Олег Николаев

АНАТОЛИЙ АКСАКОВ, ИГОРЬ МОЛЯКОВ,

Депутаты Государственной Думы РФ:

Уважаемые строители!

Дорогие ветераны строительной отрасли Чувашии!

Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем строителя!

Ваш труд во все времена пользовался особым почетом и уважением в обществе. Он виден каждому, и оттого имеет особую общественную значимость. Строительный комплекс нашей республики богат славной историей, яркими традициями и верными профессии династиями. Особые слова благодарности выражаем ветеранам, нашим заслуженным и почетным строителям. На ваших славных примерах воспитано не одно поколение чувашских строителей.

Сердечное спасибо за ваш труд и наставничество! От всей души желаем всем плодотворной деятельности, успешной реализации новых проектов, профессиональных достижений, неиссякаемой энергии и оптимизма. Крепкого здоровья вам и вашим близким!