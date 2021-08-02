Глава Чувашии – в лидерах по «позитиву»

Центр политической конъюнктуры опубликовал очередной, июльский выпуск рейтинга глав российских регионов «Губернаторы – герои соцсетей». В отличие от традиционных медиарейтингов, учитывающих упоминания в прессе, он анализирует высказывания граждан в социальных сетях. То есть, по сути, отражает мнение жителей регионов о руководителях областей и республик. В расчет брались все высказывания – положительные, отрицательные и нейтральные.

Первые места по общему числу упоминаний ожидаемо заняли главы регионов, имена которых всегда на слуху – мэр Москвы Сергей Собянин, а также главы Московской области Андрей Воробьев и Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Глава Чувашии Олег Николаев – на 59 месте, эксперты насчитали в соцсетях почти семь с половиной тысяч упоминаний о нем.

Впрочем, более информативными являются показатели количества позитивных и негативных высказываний. И тут картина выглядит совсем по-другому. По доле негативных высказываний – всего 4,39% — Олег Николаев занимает десятую строчку снизу. У того же Собянина, например, таковых 28,08%. А больше всего «негатива» собрал Сергей Жвачкин из Томской области – 30,53%.

Зато по доле позитивных упоминаний Олег Николаев – на втором месте (29%). Первое занял глава Чукотского автономного округа Роман Копин (33%), на третьем — губернатор Иркутской области Игорь Кобзев (25%). Олег Николаев стал в июле также и одним из лидеров по приросту доли позитивных упоминаний.

Кстати По версии Фонда «Петербургская политика», за период с 28 июля по 3 августа Глава Чувашии Олег Николаев сразу на 17 пунктов улучшил свои позиции в рейтинге упоминаемости губернаторов в телеграм-каналах. Он переместился с 64 на 47 место. Всего Олег Николаев упоминался 312 раз.