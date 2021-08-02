Где искать Чебоксарку? Путешествие по суше и воде вдоль мусорных куч и детских площадок

Организаторы проекта «Три реки» предлагают горожанам поучаствовать в создании гида по малым рекам, в котором будут отображены интересные достопримечательности и маршруты для прогулок по зеленым долинам города. Откликаясь на это предложение, корреспондент «СЧ» Мария Готлиб продолжает свои путешествия по городским рекам. На этот раз в центре внимания оказалась Чебоксарка.

Честно говоря, я даже порадовалась, что получилось добраться сюда не в мае, как хотела, а вот сейчас. Конечно, бродить вдоль реки летом — это очень непросто, потому что ежевика, крапива, комары, стекла и веток под травой не видно, а хмель, дикий виноград и пузырник все это уплетают в плотный душистый непролазный ковер. Но раз уж решилась, то решилась.

Спускаться к реке можно и от Гражданского кольца (там, Яндекс пишет, даже лесенка есть) — выходить на улицу Тельмана. А можно как я, от Рощи и по Красногорской. Красногорская вообще все время идет вдоль реки — но это не помогает, воду с нее не видно.

Сначала, возле Октябрьского моста, подойти близко можно — и видно, что вода, несмотря на жару, есть, речка тут чистая, донышко песчаное — красота, да и только. Но вот пройдешь метров сто — и все, дебри. Я по ним сначала настырно лезла, не щадя коленок своих, а потом столкнулась с проблемой другого характера. Большая часть берега — частная территория, и заборы упираются прямо в воду. Как быть?

Обошла по дорожке прибрежные дачи, но они так и тянулись бесконечным рядом, не позволяя приблизиться к воде. Протопав квартал и снова оказавшись на берегу, решилась влезть в воду: думала, может, за вот этим забором вдоль реки есть тропинка. Но нет, ничего подобного. Так и пришлось большую часть пути двигаться в воде. Глубина оказалась разная, начиналась с полуметра, а дальше (как ни странно, выше по течению) стало глубже, местами больше метра. Пришлось свои «бермуды» превращать в ультракороткие шортики, а иные «марианские впадины» и вовсе обходить, повисая на ветвях. Но по сравнению с крапивными кущами это оказалось довольно приятно. Илистое дно засасывает примерно по щиколотку, но постепенно на это перестаешь обращать внимание.

Разрывы в плотном куполе ветвей над водой случаются в тех местах, где к ней подходят люди. Почти на каждом таком участочке оборудованы мостки или лесенка (это все очень разнообразно, уютно и с большой фантазией на тему материалов). Почти повсеместно — система водозабора: подвешены на ветках и штангах насосы, гроздьями качаются в ожидании хозяев пятилитровые бутылки, чернеют прикрученные к деревьям шланги. А кое-кто даже устроил импровизированные лавочки для созерцания и отдыха в тени. На Красногорской прямо на берегу разместилась целая база отдыха — мангалы и беседки, детская площадка, домики.

Мосты мне при таком движении только мешали, хотя выглядят они из воды довольно интересно, поражая разнообразием форм и хитросплетенными решетками перил. В районе Красногорской, 11 удалось-таки выбраться — там берег ничей. Побродила по джунглям, послушала хохот детей на соседских участках и даже видя, что картина на воде не меняется, вышла на Тельмана. Там сейчас очень красиво: ветки ломятся от розовеющих яблок, пахнет падалицей, пестреют украшенные наличниками дома… Мне даже повезло встретить чудную детскую площадку с деревянными резными скульптурами. А обратно к реке ведет асфальтированная тропка шириной сантиметров тридцать.

Надо сказать, что везде, где берега чьи-то или к воде не пробраться, река совершенно чистая: никаких банок, бутылок, прочего мусора. Если что-то и мешает движению, так это небольшие завалы или низкий купол «тоннеля». Но, к сожалению, картина кардинально меняется, если к воде можно подойти «из города». В том месте, где река приближается к домам на Эльменя, все кусты завалены бутылками. Шагая от воды вверх по дорожке, встретила одинокую блондинку с бутылкой спиртного в руке, и ей мое присутствие явно не понравилось. Еще немного выше по течению в кустах охотники за металлом разбирают холодильники — и весь пластик, пенопластовый утеплитель и прочую ненужность оставляют прямо здесь.

Мой путь завершился на краю «Финской долины», возле дома 19к2 по улице Чернышевского. Перед самым мостом реку перегораживает большая бетонная труба. Я хотела ее перелезть, взобралась, а спускаясь с другой стороны, ступила в уже ставшие привычными зеленые заросли. И провалилась чуть не по пояс в вонючую жижу. Удерживаемые преградой, здесь скопились разнокалиберные пустые пластиковые бутылки и прочий мусор, успевшие слиться с окружающей средой. Хорошо ветки над трубой оказались прочными и выбраться удалось довольно быстро…

Что мы можем уже сейчас сделать для Чебоксарки? Просто вывезти мусор с этого небольшого пятачка, большой компанией это будет нетрудно. А если говорить о далеких и фантастических планах на реку — по ней можно сплавляться на каяках или небольших байдарках, как это делали когда-то. Ширина и глубина позволяют, а завалы можно и разобрать.

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