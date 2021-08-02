Строителям вручили государственные награды

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Указом Главы Чувашии от 2 августа шесть жителей республики удостоены государственных наград.
За большие заслуги в области строительства и многолетний добросовестный труд орденом «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ» награжден Борисов Валерий Гурьевич — генеральный директор АО «Специализированный застройщик «Группа компаний «Регионжилстрой», г. Чебоксары.
За заслуги в области строительства и многолетний добросовестный труд почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» присвоено Алмакаеву Сергею Алексеевичу — формовщику изделий, конструкций и строительных материалов формовочного цеха № 2 ООО «Железобетонные конструкции № 9», г. Чебоксары; Гавриловой Любови Витальевне — штукатуру дочернего ООО «Канашстрой» АО «Специализированный застройщик «Строительный трест № 3», г. Чебоксары; Захаровой Людмиле Петровне — начальнику планово-производственного отдела строительного управления АО «Специализированный застройщик «Группа компаний «Регионжилстрой», г. Чебоксары; Ильину Виталию Юрьевичу — каменщику ООО «Строительное управление № 44», г. Чебоксары; Рыбалкиной Людмиле Иоильевне — бригадиру маляров ООО «Строительное управление-28», г. Чебоксары; Семенову Руслану Квальбертовичу — начальнику цеха керамзитового гравия ОАО «Чебоксарская керамика».

Опубликовано: 4 августа 2021 г.


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