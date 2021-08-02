В Чувашии вручили ордена «ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ»

Указом Главы республики от 26 июля за большие заслуги в укреплении института семьи орденом «ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ» награждены супруги:

Айдаров Николай Куприянович и Айдарова Людмила Александровна, Козловский район; Андреев Михаил Степанович и Андреева Нина Павловна, Урмарский район; Егоров Александр Иванович и Егорова Галина Петровна, г. Новочебоксарск; Кустовский Валерий Васильевич и Кустовская Мария Васильевна, Порецкий район; Миронов Юрий Игнатьевич и Миронова Александра Григорьевна, Шумерлинский район; Петров Николай Александрович и Петрова Галина Игнатьевна, г. Чебоксары; Пигальцев Анатолий Егорович и Пигальцева Маргарита Павловна, Канашский район; Потемкин Михаил Иванович и Потемкина Светлана Петровна, Мариинско-Посадский район; Романов Юрий Павлович и Романова Мария Дмитриевна, г. Чебоксары; Селиванов Иван Михайлович и Селиванова Нина Ивановна, г. Чебоксары; Семенов Николай Семенович и Семенова Зоя Петровна, Красноармейский район; Степанов Геннадий Кузьмич и Степанова Людмила Александровна, Чебоксарский район; Тры Виталий Александрович и Тры Любовь Ивановна, г. Чебоксары; Ярочкин Геннадий Иванович и Ярочкина Валентина Александровна, Алатырский район.