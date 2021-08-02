ДЕНИС МАНТУРОВ

министр промышленности и торговли России

«Решаются задачи по мобильности и по созданию транспортной инфраструктуры в целом. Если мы говорим о троллейбусах, с чего мы с вами сегодня начали, это муниципальный транспорт. Если мы говорим про самолеты — это уже межрегиональное и международное сообщение. Что касается судна, на котором мы сейчас находимся, «Валдай-45», то он не только по территории Чувашии будет ходить, но и по маршруту Чебоксары — Казань… Мы становимся мобильнее, связываем страну. Например, два года назад запустили новый маршрут Ялта — Севастополь на «Комете-120». Недавно запустили маршрут Сочи — Геленджик — Новороссийск. И дальше на следующем этапе будем связывать Сочи и Севастополь опять же с остановками судами на подводных крыльях «Комета-120», а сейчас запустили параллельно и катамаран».

(Из интервью телеканалу РБК в Чебоксарах)