Водитель «Фольксвагена» погиб в результате столкновения с самосвалом

Авария со смертельным исходом произошла днем 2 августа на автодороге «Чебоксары — Сурское» в Шумерлинском районе. Как сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии, житель села Порецкое на автомобиле «Фольксваген-Пассат» выехал на встречку, где и столкнулся с грузовиком «Шацман». От полученных травм 39-летний водитель легковушки скончался на месте аварии. Стрелка спидометра в его автомобиле остановилась на отметке 180 км/ч. 55-летний водитель грузовика не пострадал, он прошел медицинское освидетельствование и оказался трезвым. Сейчас по факту аварии проводится проверка.

А во вторник днем на улице Чайковского в Алатыре автомобиль ВАЗ-2347 сбил местную жительницу, которая вместо тротуара шла по краю проезжей части. В результате аварии 65-летняя женщина скончалась на месте до приезда кареты скорой помощи. Как рассказали в УГИБДД по Чувашии, 49-летний водитель отечественного автомобиля оказался нетрезвым…