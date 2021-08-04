Минприроды обследует загрязнение реки Булы

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outline2 комментария

Река Була протекает недалеко от деревни Малое Батырево и села Батырево. По словам местных жителей, она стала зловонной. Люди подозревают — причина в сточных водах, которые сливают очистные сооружения. Об этом сообщают в Центре управления регионом Чувашской Республики. Там стали фиксировать обращения граждан, обеспокоенных состоянием водоема.

«Точка сброса находится в деревне Малое Батырево на улице Мостовая. Сразу после слива сточных вод река окрашивается в черный цвет, затем белеет, весь осадок оседает на дне», — рассказали в одном из батыревских сообществ в социальных сетях.

В местной администрации комментируют: в связи с ветхостью очистных сооружений, оборудование уже не обеспечивает очистку стоков до нормативного состояния. Проектно-сметная документация на реконструкцию объекта направлена на госэкспертизу.

Загрязнение водоема повлекло гибель его обитателей, отмечают селяне. В то же время в воде завелись непонятные коричневые букашки, которые ранее здесь не наблюдались. Проблема затронула и другие населённые пункты. «В Яльчикском районе в реке Буле тоже очень много мертвых рыб», — сообщил один из пользователей.

Все сообщения были оперативно обработаны и переданы в ответственное ведомство. На место сброса неочищенных сточных вод из очистных сооружений в реку Булу выехали государственные инспекторы в области охраны окружающей среды Минприроды Чувашии и специалисты Центра лабораторного анализа и технических измерений по Чувашской Республике.

В присутствии представителя администрации Батыревского района они отобрали пробы воды в месте сброса неочищенных сточных вод, природной воды выше места сброса и природной воды ниже места сброса сточных вод.

Результаты лабораторных исследований ожидаются в конце недели. Виновные будут привлечены к административной ответственности, сообщили в ведомстве.

Добавим, с начала года в ЦУР Чувашии зафиксировал и обработал свыше 240 вопросов по теме экологии, а также 350 обращений с просьбами навести порядок или убрать свалки.

Опубликовано: 4 августа 2021 г.


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2 Ответы

  1. А какие реки, речки В Чувашии отвечают требованиям природоохранной прокуратуры и Минприроды, без натяжки??? Речку Рыкша когда проверяли? РЫКША – река в Чебоксар. р-не, левый приток Цивиля. Исток в 400 м к З от д. Митрофанкасы, далее протекает на ЮВ до с. Абашево, затем на В и впадает в р. Цивиль в 200 м к В от д. Ердово.

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  2. Нужно провести исследование всех рек в населенных пунктах,во многих реках исчезла рыба,стоки не проходят очистку к сожалению,даже Волга уже не та

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